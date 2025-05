Choque desigual de extremos incompatibles

Lejos de normalizarse y de equilibrar su explotación, la desproporcionada batalla de las gallinas se está recrudeciendo. Lo hace desde posiciones extremas de compatibilidad imposible porque los planteamientos también son opuestos desde su misma génesis. Inquietud social y riesgo sanitario frente a estancamiento empresarial con alta inversión económica muy superior a la capacidad del territorio que debe darle soporte. Avícola Ballester lo tiene casi todo en contra pero no da su brazo a torcer. Plantea un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Govern de impedir la macogranja de Sineu también incompatible con el planeamiento urbanístico del municipio y, por otro lado, amaga con acciones legales frente a quien cuestione las condiciones de las aves y los vertidos de la explotación de Llucmajor. ARDE y Satye lo hacen con contundencia y unas pruebas difíciles de rebatir. Piden la intervención de Fiscalía porque hay animales muertos y las gallinas camperas están encerradas. La granja se aferra a una certificación de bienestar animal a la que los ecologistas solo conceden la valoración de marketing.

Hay demasiadas contradicciones. La avícola ha sido multada y subvencionada a la vez y, por otro lado, los términos de la denuncia de la presión cívica comportan una gravedad de fácil comprobación o rechazo. Las moscas no pasan desapercibidas y las aves muertas tampoco. El hedor, por supuesto, tampoco es inodoro. En consecuencia, no se aprecian dificultades específicas para la clarificación y para una mayor y más rápida intervención de la Administración.

Aquí hay muchos intereses económicos en liza pero, sobre todo, una cuestión fundamental de salud pública y medioambiental, aspectos que no admite tibiezas. Dado que los extremos de las macrogranjas y sus efectos derivados se repelen entre sí, no queda más alternativa que la intervención desde el interés general. Plataformas cívicas y Avícola Ballester no quieren ni pueden entenderse.