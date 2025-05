Agricultura inspecciona la granja avícola de Llucmajor: "Nunca había visto imágenes así en Mallorca"

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha reaccionado con celeridad ante las recientes denuncias de las organizaciones ecologistas ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) y Satya Animal sobre la granja avícola de Llucmajor, propiedad de Avícola Ballester. El conseller Joan Simonet ha anunciado que, de manera inmediata, inspectores de la Conselleria, acompañados por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, se han desplazado este mismo martes a las instalaciones para verificar la veracidad de las graves acusaciones que apuntan a la presencia de ratas, cadáveres y condiciones de suciedad extrema.

"La noticia es preocupante", ha declarado el conseller Simonet, quien ha enfatizado que "la primera medida que hemos llevado a cabo es que hoy mismo por la mañana inspectores de la Conselleria acompañados del SEPRONA están visitando estas instalaciones para ver hasta qué punto hemos de seguir. Si fuera verdad, tomaríamos las medidas pertinentes."

Esta no es la primera vez que la granja de Llucmajor se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades. El conseller ha recordado que la Conselleria de Agricultura ya había actuado en agosto de 2024, realizando una inspección global de las instalaciones tras la difusión de noticias similares. "Se detectaron toda una serie de incumplimientos graves", ha explicado Simonet, lo que llevó a la apertura de los correspondientes trámites administrativos, la imposición de medidas cautelares y la transmisión del caso a la Fiscalía en octubre de 2024 por sospecha de delitos ambientales. No obstante, ha señalado que "se archivó en febrero de este año".

A pesar de ello, la Conselleria -cuenta Simonet- ha mantenido el seguimiento. El 27 de febrero se realizó una nueva inspección integral y, según apunta el conseller, "no se detectó lo que se ha visto ahora". Las medidas cautelares adoptadas en los últimos años se han centrado principalmente en la gestión de residuos, la desescalada en el número de gallinas y, crucialmente, en la prohibición de comercializar huevos como camperos, dado que las autorizaciones existentes solo permitían la cría en jaula. "Es uno de los expedientes ahora en marcha", ha puntualizado el conseller.

Entidades ecologistas denuncian la presencia de ratas, cadáveres y suciedad extrema en la polémica granja avícola de Llucmajor / ARDE

Simonet ha dejado claro que, si las nuevas denuncias se corroboran, las consecuencias serán severas. "Si ahora se corrobora que hay reincidencia e incumplimientos nuevos, se verá si son administrativas u objeto de denuncia penal", ha afirmado, añadiendo que "en los dos casos, si se repiten las sanciones, pasarán de graves a muy graves."

Los informes de la Guardia Civil de noviembre de 2024 "constataban que la empresa había actuado para minimizar los problemas que denunciaban los vecinos

El conseller ha insistido en la necesidad de un proceso garantista, ya que ha reconocido el derecho de la empresa a presentar alegaciones y recursos. Sobre un posible cierre preventivo de la granja, Simonet ha manifestado cautela: "En este momento no puedo hablar de cerrarla, además, en ese caso hay que ver qué se hace con esos animales y, por lo tanto, hay que valorar si se corroboran y si el cierre afecta a la calidad o salud pública o bienestar animal." Además, ha distinguido entre los diferentes motivos al señalar que "no es lo mismo que los huevos sean un peligro para la salud pública o sea un tema de bienestar animal."

Sorpresa ante las imágenes

El conseller ha expresado su sorpresa ante las nuevas imágenes y denuncias, dado que la empresa había presentado toda la documentación requerida y los informes de la Guardia Civil de noviembre de 2024 "constataban que la empresa había actuado para minimizar los problemas que denunciaban los vecinos".

Simonet ha confirmado que los inspectores se encuentran en estos momentos en el terreno y que la prioridad es verificar las condiciones de la granja de forma inmediata. "En Mallorca no había visto nunca imágenes así, investigamos ahora las causas que puedan tener", ha concluido, reiterando que "no podemos actuar en base a una noticia, si lo corroboramos" se tomarán las medidas pertinentes.

El operativo de inspección se ha iniciado a las 10:30 de esta mañana, según ha apuntado el conseller.