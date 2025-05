Llucmajor aprueba unos presupuestos que potencian los servicios públicos

El pleno del Ayuntamiento de Llucmajor ha aprobado los presupuestos de 2025, que ascienden a 56,6 millones de euros y tienen el objetivo de "consolidar un modelo de gestión basado en la sostenibilidad económica, la mejora de los servicios públicos y la modernización de infraestructuras en todo el término municipal", según asegura el Consistorio. La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, asegura que las cuentas "nos permiten seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, con un firme compromiso por la educación, la seguridad, el deporte, la cultura y el medio ambiente”.

Entre las áreas con mayor refuerzo presupuestario destaca Educación, que aumenta su dotación en 372.000 euros respecto al ejercicio anterior. "Esta inversión permitirá reforzar las tareas de mantenimiento y limpieza de los centros escolares, dando la importancia que se merece a los mismos", apunta la institución municipal. En materia de seguridad ciudadana, el presupuesto de Policía Local se incrementa en 126.000 euros. Además, se contempla una salida de remanentes de 570.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos policiales.

El área de Deportes también verá un impulso significativo, con 279.000 euros más que en 2024, dirigidos a inversión, mantenimiento de instalaciones y programas de patrocinio deportivo. En cuanto al Comercio, el presupuesto tendrá un incremento del 132,5%, una apuesta clara por la promoción del comercio local y el tejido económico de proximidad.

El área de Cultura contará con 84.000 euros más en partidas ordinarias y, adicionalmente, una salida de remanentes de 600.000 euros se aprobará en el próximo pleno para financiar el proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del antiguo Teatro Cas Coix, una actuación muy esperada en el municipio.

El área de Servicios Sociales aumenta su dotación en 100.000 euros destinados a la mejora de servicios sociosanitarios. En Juventud el incremento es de 127.000 euros, mientras que Medio Ambiente crece en 110.000 euros. La partida destinada a Fires se refuerza con 40.000 euros más, consolidando la apuesta por dinamizar la vida social y comercial del municipio.

Por último, Mantenimiento Urbano verá un aumento de 300.000 euros para diversas actuaciones en el espacio público, clave para garantizar un entorno limpio, seguro y funcional.

“Estos presupuestos dan continuidad a nuestro proyecto de municipio: más cercano, más eficiente, más sostenible y más justo”, ha afirmado la alcaldesa, subrayando que se trata de unas cuentas “realistas, responsables y adaptadas a las necesidades del día a día de nuestros ciudadanos”.

Críticas del PSOE: "Es un presupuesto ficticio"

El PSOE, principal grupo de la oposición, no opina lo mismo. Los socialistas denuncian que las cuentas de 2025 "se han presentado fuera de plazo" y además "son ficticias y no aportan soluciones reales para los 'llucmajorers'. A su entender, el equipo de gobierno "vuelve a demostrar su incapacidad de gestión, presentado un presupuesto totalmente fuera de plazo, irreal y continuista, que perjudica gravemente a los ciudadanos". Jaume Oliver, portavoz del PSOE local, afirma que las cuentas "son un reflejo de un equipo de gobierno agotado, sin ideas, sin proyecto y sin capacidad de gestión".

Los socialistas añaden que los presupuestos son un "cúmulo de despropósitos" y presentan unas cifras que "difícilmente podrán ejecutarse si se tiene en cuenta la catastrófica gestión a todos los niveles" del gobierno municipal. "Llucmajor necesita soluciones, no excusas. Necesita transparencia, no opacidad, necesita un gobierno que trabaje para todos, no uno que aprueba prespuestos a escondidas para evitar las críticas", ha indicado el portavoz Oliver.