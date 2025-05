Per Ascensió, no és metla ni ametló

Avui és santa Magdalena Sofia

Madeleine-Sophie Barat (Joigny, 12 de desembre de 1779 - París, 25 de maig de 1865), va ser una religiosa francesa, fundadora de la Societat del Sagrat Cor de Jesús, dedicada a la difusió de la devoció al Sagrat Cor de Jesús i a l’ensenyament, considerat «el mitjà més important per a glorificar el Cor de Jesús». Per l’heroïcitat de la seva virtut, Lleó XIII –ara tenim el papa Lleó XIV- la va declarar venerable el 1879; Pius X va promulgar el decret que aprovava un miracle seu el 22 de gener de 1908, autoritzant-ne la beatificació, que fou el 24 de maig d’aquell any. Finalment, Pius XI la va canonitzar el 24 de maig de 1925. El Col·legi Santa Magdalena Sofia de Palma és un col·legi concertat del Bisbat de Mallorca, fundat l’any 1969 per la congregació del Sagrat Cor.

Sant Felip Neri (26)

Felip Neri, anomenat l’apòstol de Roma, va néixer a Florència, el 21 de juliol de 1515 i va morir a Roma el 26 de maig de 1595. Fou fundador de la Congregació de l’Oratori. Se’l representa amb robes de sacerdot, barba blanca, lliri blanc, agenollat i contemplant la Mare de Déu amb el Nin que s’hi apareix, i amb el cor inflamat a la mà. A Palma hi ha el CC Sant Felip Neri, l’església i el convent. Si visitau l’Oratori de Sant Felip podreu veure-hi tres joies bibliòfiles: un llibre que narra la vida de Ramon Llull i que va significar l’inici del seu procés de beatificació, la primera història de l’església catòlica escrita per un cardenal en plena reforma protestant, i un llibre manuscrit d’un deixeble de sant Juníper Serra en què s’explica la partida del religiós cap a Amèrica.

Entra la Lluna nova (27)

I també arriben molts d’ocells que se n’havien anat a la tardor. Les orenetes arriben per aquest temps i les segueixen les falcies que, com les orenetes, fan els nius de fang a les parets. Després arriben les tórtores. Com que és època de zel, tots els ocells canten i el camp s’omple de refilets i de voladisses. També la mel de maig és la més apreciada ja que és quan les flors són més plenes de nèctar: «Maig corrent, la mel rossa com l’or, blanca com l’argent». Les cireres ja són a la plena, i els albercocs. Convé esbrostar les parres i ensofrar els raïms just quan tenguin la grandària d’un granet de pèsol; convé talaiar-les per si agafen cendra, mildiu o polls. A l’hort, encara som a temps de trasplantar petúnies, roses místiques, clavells de moro, alfabegueres; també es poden fer esqueixos de cactus.

Dijous és l’Ascensió (29)

L’Ascensió és una festa cristiana que se celebra quaranta dies (tots dos dies inclosos) després del diumenge de Pasqua; així, sempre cau en dijous, generalment durant el mes de maig. La festa commemora l’Ascensió de Jesús al cel quaranta dies després de la seva resurrecció. El dijous de l’Ascensió és dia festiu a molts països. Hi ha constància documental de la seva celebració des del segle V però aquests documents afirmen que data del temps dels primers cristians. La narració d’aquesta ascensió sensible, lligada al temps i a l’espai, només es troba en l’evangelista Lluc (Evangeli i Fets dels Apòstols). Els altres escrits del Nou Testament parlen només de la resurrecció i l’exaltació de Crist a la dreta del Pare, fet que representa el nucli mateix de la predicació apostòlica. Al Concili d’Elvira (entre el 300 i el 324) es va debatre la relació amb la Pentecosta, propera en el temps. Després de la missa, era costum beneir els primers fruits en aquest dia esperant una bona collita a l’estiu. A Mallorca es diu que el dia de l’Ascensió és una festa tan grossa, que fins els ocells s’abstenen de dur busques als seus nius, o si agranau el dia de l’Ascensió, després sortiran formigues pertot.

La pera de Sant Joan

Madura al voltant del sant, però enguany vendrà més prest. Vol ser collida al punt, madurada a l’arbre. De pell mig verda, mig vermella, aquesta serà la més bona. La pera de Sant Joan aviat es fa lloca: enfosqueix per dedins, s’estova i es passa... El refranyer hi dedica un bon espai. «Qui diu mal de la pera, aquell se la menja». I una sentència antiga: «Ni de verbes ni de veres amb la justícia vulguis xapar peres». Pel que fa a la combinació entre aliments, un refrany diu: «Formatge, peres i pa, menjar de vilà». I també: «Amb el formatge, peres; i amb la carn, cireres». Finalment, aquí va una lliçó per triar les millors peres: «Peres i pomes, les que callen són les bones!».

Sabíeu que...?

Avui és el Dia de la Solidaritat; i el Dia de l’Àfrica; i també el Dia de l’Orgull Friki. Dimarts (27) és el Dia de la Societat de la Informació. Dimecres (28) és el Dia de la Nutrició; i el Dia Internacional del Joc. Dijous (29) és el Dia Mundial de la Salut Digestiva. Dissabte (31) és el Dia Mundial sense Tabac.

Avui és la Fira de Primavera a Manacor (productes artesans, gastronòmics, producte local i de proximitat, tallers, exposicions, etc.).

Quan els conqueridors anglesos van arribar a Austràlia, es van sorprendre en veure uns estranys animals que feien salts increïbles. Immediatament, cridaren un nadiu (els indígenes australians eren extremadament pacífics) i van intentar preguntar, mitjançant senyals, què era allò. En notar que el nadiu sempre deia «Khan Ghu Ru» van adoptar el vocable anglès «kangaroo» (cangur). Els lingüistes van determinar temps després el significat, el qual era molt clar. Els aborígens volien dir «No t’entenc».

Els principis actius del romaní estimulen l’activitat mental. Una beguda de romaní es pot fer amb una simple maceració. Posau una branqueta de romaní fresc en un tassó d’aigua, i deixau-ho reposar durant una nit. L’endemà teniu una beguda estimulant. Es pot fer igualment amb una cullerada de fulles seques de romaní.