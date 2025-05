La ruleta de la reordenación

Vuele a sonar el reclamo de la musiquilla tentadora entre las ruinas del inservible Casino de Mallorca, en Calvià. La ruleta, sin embargo, ya no gira ahora entre luces de colorines, celebridades y fiesta glamurosa , lo hace en el sentido de la reconversión de usos y espacios. En principio no es mala apuesta, porque no hay nada menos agraciado que el infortunio del abandono y la inutilidad, mucho más si es con resultado de pésima imagen. Igual que en cualquier logro del azar, todo depende, por tanto, del modo en que se administre el beneficio obtenido.

Modificación y reordenación, entre estos dos términos de cambio urbanístico anda el juego. Es una línea fina que permite muchos resultados y por tanto la incertidumbre y tensión se mantendrán hasta que la ruleta quede estática en el resultado final. El pleno municipal de Calvià tiene previsto aprobar la próxima semana una modificación urbanística que permitirá canalizar el convenio de ordenación alcanzado con la propiedad del casino. En ello se vislumbra ya un hotel con las 200 plazas adquiridas y, como contrapartida de interés general, dos solares para espacios libres públicos y una ampliación de aceras a cargo del promotor. El teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa, insiste mucho en que se trata solo de una “reordenación” porque los usos que se plantean ya eran posibles en la zona boscosa anexa que se mantendrá intacta y, por otro lado, no habrá incremento de alturas.

Así se degrada el viejo Casino de Mallorca / Juan Luis Iglesias

Pero no son los términos y las definiciones, son los hechos de la posición definitiva lo que importa. La apuesta de nueva vida diferente para el Casino de Mallorca queda hecha entre bambalinas de glamurosa memoria. Veremos si el resultado final merece la consideración de premio aceptable para el beneficio público.