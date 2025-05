El Consell inspeccionará las obras de la piscina de Fornalutx tras recibir una denuncia

El área de Patrimonio del Consell de Mallorca realizará una inspección de las obras de construcción de una piscina en uno de los muros laterales de la iglesia parroquial de Fornalutx después de haber recibido una denuncia, el pasado 14 de mayo, contra esta actuación urbanística que afecta directamente a un elemento patrimonial catalogado. Fuentes de este departamento del Consell han explicado que la inspección tendrá el objetivo de revisar el expediente y las obras para comprobar si estas se ajustan al proyecto, que había sido autorizado por Patrimonio porque la parroquia de Fornalutx no cumpliría los requisitos de un elemento patrimonial de máxima protección.

Por otra parte, desde el obispado de Mallorca han lamentado la ejecución de este proyecto anexo al templo parroquial de Fornalutx y no han descartado iniciar acciones en un futuro si finalmente las obras afectan al edificio patrimonial. Fuentes de la Diócesis de Mallorca han expresado su malestar porque, a raíz de las obras de reforma de una casa anexa a la parroquia, que incluyen la construcción de una piscina prácticamente pegada a uno de los muros del centro, “se perderá una parte importante del sistema tradicional de conservación y mantenimiento ambiental con el que cuentan nuestros templos y edificios singulares”.

No obstante, el Obispado se muestra comprensivo con la ejecución del proyecto porque, según añade, entiende que se trata de una “propiedad de terceras personas” y que “si las normas urbanísticas lo permiten, nuestra capacidad de actuación es muy limitada”. En cualquier caso, quiere dejar claro que “se reserva” la opción de “actuar en un futuro” si las obras realizadas “afectan de forma grave al edificio parroquial”.

Cabe recordar que, según había denunciado la Comunitat de Cristians de la Vall de Sóller, las obras han condenado la franja de protección de unos 60 centímetros entre la iglesia y la propiedad vecina que precisamente cumplía la función de aislar al templo parroquial de los problemas de humedad que podrían generarse en la finca anexa donde se desarrollan las obras de una piscina. En las imágenes difundidas por la inmobiliaria que realiza la reforma, que recrean el resultado final de las obras, aparece una jardinera con varios árboles plantados en el lugar donde antes se ubicaba la citada franja de protección, conocida como ‘eixugador’ en catalán.

Obras de construcción de la pileta. A la derecha, el muro de la iglesia. / D. M.

La noticia adelantada este jueves por DIARIO de MALLORCA ha provocado un gran revuelo en el pequeño municipio de la Serra de Tramuntana. A pesar de que las obras afectan a un edificio catalogado por el Ayuntamiento de Fornalutx cuyo entorno también debería ser protegido, el departamento de Patrimonio del Consell justifica la concesión de la licencia en el hecho de que la iglesia de la Nativitat de Nostra Senyora de Fornalutx no está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) y que la localidad de la Serra no está catalogada como conjunto histórico.

Por su parte, el alcalde de Fornalutx, Francesc Marroig (IF), se ha desmarcado este jueves del proyecto que se ejecuta junto a la iglesia parroquial con el argumento de que la decisión final ha sido del Consell de Mallorca. “Si esta institución da permiso nosotros no podemos hacer nada”, asegura. No obstante, Marroig defiende la “legalidad” de esta actuación y minimiza su impacto: “No estamos hablando de un rascacielos”, apunta. Además, añade que la reforma “está dentro de la ley” y que “la normativa permite hacer esta piscina, no pondremos ninguna pega, hay cosas más importantes”. Antes de insistir que no quiere “meterse en estas cosas” porque él se lleva bien “con todos”, el regidor de Fornalutx también lanza una pulla a la iglesia: “Lo primero que deberían hacer los curas es mirar hacia su casa y arreglar la iglesia”.