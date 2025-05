'Welcome to Biniland': Binissalem se suma a la tendencia viral que denuncia la pérdida de intentidad frente al turismo

Binissalem ha alzado la voz. Al igual que ya hicieron municipios como Sóller o Santanyí, el pueblo del Raiguer se suma ahora a la tendencia viral que denuncia, con una mezcla de ironía y preocupación, las consecuencias de la saturación turística y la gentrificación en Mallorca. Lo hace a través de la cuenta de Instagram welcome.to.biniland, un nuevo perfil que utiliza imágenes generadas con inteligencia artificial para lanzar mensajes críticos y, sobre todo, provocar reflexión.

Entre la sátira y la distopía, una crítica con sello local

Las publicaciones de esta cuenta están cargadas de simbolismo local y frases contundentes que remueven conciencias. En una de las viñetas más compartidas se puede leer “D'aquí poc hi podrem vore a totes hores però no tendrem res per veure”, en referencia a la instalación de campos de placas solares que levantan debate por su impacto visual y territorial.

Otra imagen especialmente comentada muestra a un niño cabizbajo frente a una plaza repleta de terrazas y turistas, bajo el texto “Jo abans podia jugar a la plaça”. Una escena que condensa el sentimiento de muchos residentes: el espacio público ya no les pertenece como antes.

En la publicación más reciente, el perfil satiriza la transformación del mercado inmobiliario. Aparece un personaje local diciendo: “L'altre dia en Tomeu va vendre la cas a uns estrangers, ja no queda cap mallorquí al carrer”, mientras un turista en la misma escena responde confundido: “Pensaba que todo el mundo hablaba el castellano, no sé qué dice esta gente”. Una crítica mordaz a la pérdida de vecindario y al desconocimiento cultural que a menudo acompaña a ciertos flujos migratorios ligados al turismo de lujo o a la inversión extranjera.

Una tendencia viral que se extiende por la isla

Binissalem no es el único pueblo que se ha expresado a través del lenguaje visual y la inteligencia artificial. Esta corriente comenzó a viralizarse con la cuenta Welcome to Sóllerland, que recreaba un futuro distópico para el municipio con imágenes tan creativas como inquietantes: tranvías atestados, playas privatizadas o mercados convertidos en centros comerciales.

La propuesta fue tan bien recibida que pronto surgió welcome.to.santanyiland, que aplica el mismo estilo a la problemática del turismo en la zona de Santanyí, especialmente afectada por el auge de las viviendas vacacionales y el encarecimiento de la vida cotidiana.

Welcome to Biniland es mucho más que un perfil de Instagram: es una invitación a mirar con otros ojos lo que está ocurriendo en muchos pueblos de la isla, y una muestra de que la creatividad puede ser una herramienta poderosa para defender lo que aún queda de identidad local.