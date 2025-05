La didáctica no extingue las plagas

El desánimo y hasta la desesperación vuelven a causar mella en los agricultores de sa Pobla. Hablan de abandonar las tierras de cultivo. Una nueva plaga, esta vez de nematodos, deja una apariencia sana a la planta de la patata pero limita su crecimiento y, en consecuencia, el tamaña y cantidad del producto hasta quitarle la rentabilidad comercial. Hay muchos nervios y acusaciones dirigidas a los sindicatos y las administraciones que tienen algo que ver con los cultivos.

El director general de Agricultura, Fernando Fernández, se ha sentido aludido. La mayoría de dardo y lamentos lanzados desde la margal pueden considerarse dirigidos contra su gestión. La reacción del aludido es de un razonamiento y revestimiento legal aplastante. Efecto altamente pernicioso de los insecticidas, normativas europeas de inexcusable cumplimiento y, en defensa de la conselleria que representa, reproduce el historial de autorizaciones excepciones de pesticidas que se han solicitado en el pasado. Como solución más viable para luchar contra las plagas, aboga por la rotación de las tierras de cultivo, aun reconociendo que el suelo urbanizable aprieta y pone sobre el tapete la negociación de un procedimiento especial capaz de dar una respuesta estructural a la problemática específica de los cultivos en la zona afectada por las plagas.

Se hace una buena disección de lo ocurrido, se tiene un perfecto conocimiento teórico de los males que causan estragos en la patata, se sabe cuál es la reglamentación legal en boga, pero no hay capacidad de reacción rápida para frenar el daño en su origen y ahí está la clave del asunto. La didáctica de la buena explicación no es suficiente, por sí sola, para aportar el remedio eficaz. En descargo de los responsables de controlar los pesticidas y aportar alternativas solventes no se puede aplicar el efecto de la sorpresa o la novedad. En el trienio entre 2019 y 2021 ya fue necesario demandar autorizaciones especiales para aplicar dicloropropeno y metam. Se sabía por tanto que la plaga podría volver a aparecer en cualquier momento y parece que no ha habido ofensiva preparada para afrontarla.