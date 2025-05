Denuncian que el Govern redacta el anteproyecto del colegio de Selva sin tener el solar

La plataforma Salvem es Putxet de Selva denuncia «incoherencias graves» en la redacción del anteproyecto del futuro colegio público de la localidad, un trámite que se ha iniciado sin que el solar donde debe ubicarse el centro sea todavía de titularidad pública. «Esta decisión contradice claramente los criterios manifestados por el Ibisec, que siempre ha insistido que no se puede iniciar ninguna redacción de proyecto mientras no se disponga del solar, ya que supone una pérdida de tiempo y recursos públicos en el caso de que finalmente la construcción no sea viable», apuntan.

La plataforma, que reivindica la reforma integral del colegio histórico de Selva, Es Putxet, añade que la redacción del anteproyecto «se está llevando a cabo sin disponer de los informes hidrológicos ni de los estudios de movilidad pertinentes, dos requisitos fundamentales para garantizar que la escuela pueda construirse y sea funcional en el contexto urbano y medioambiental del pueblo».

El colectivo denuncia la «falta de rigor y planificación» de la Conselleria, que «pone en riesgo la viabilidad real del proyecto y compromete el buen uso de los recursos públicos» y recuerda que defiende la reforma integral de Es Putxet como solución "viable, económica, rápida y segura para los niños y niñas de Selva".

Por otra parte, el colectivo vecinal también lamenta que las preguntas que ha formulado al departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca por los grupos de la oposición, en relación al estado actual del colegio Es Putxet se devuelven con respuestas muy escuetas sin aportar ningún argumento.