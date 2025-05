El trabajo interno de los socialistas

Una vez confirmado que la etapa local ha concluido para Alfonso Rodríguez, la supervivencia socialistas de Calvià depende ya de su capacidad de reestructuración y nuevo liderazgo. Kike Rius también desiste de volver a intentar acceder a la secretaría del PSOE calvianer y la exregidora Marta de Teba ya aflora con claridad, y sin rival, para encabezar la formación con el objetivo de ponerla en consonancia con la sociedad y la política del momento.

Todo líder político acaricia poder forjarse la sucesión desde el ejercicio del poder. La experiencia democrática acumulada demuestra que es la mejor forma, pero no única, de pasar el testigo del traspaso con ciertas garantías. Entre los socialistas de Calvià no es posible hacerlo ahora mismo y no solo eso, los vientos políticos del Ponent soplan ahora en dirección opuesta a la suya. Deberán afanarse, por tanto, de forma ardua y hacerlo a contracorriente.

La tarea se vuelve todavía más dificultosa desde el momento en que la nueva secretaria general en ciernes aboga por la bicefalia, es decir, por desvincular su cargo del de candidata a la alcaldía. Es una postura de consistente calidad democrática que, para ser consistente, requiere un firme soporte de cohesión interna. Este es el primer factor que deben trabajar los socialistas de Calvià antes de volver a salir a la calle con propuestas y rostros renovados.

Sustituir un liderazgo de 13 años, el de Alfonso Rodríguez, no es fácil ni cómodo. Viene a suponer borrón y cuenta nueva. Su sucesora parece ser consciente de ello desde el momento en que dirige una misiva a la militancia en la que evoca la capacidad de la agrupación local para «adaptarse a cada momento» y reclama «inteligencia política y sentido colectivo» para hacerlo. «Ensanchar los espacios de participación» en tiempos de desafección de la política, como los actuales, tampoco es mala táctica.

Los socialistas de Calvià tienen, ahora mismo, mucho trabajo en casa. De cómo lo hagan dependen, en gran medida, sus posibilidades reales de consolidación y de éxito exterior entendido como mayor avance electoral.