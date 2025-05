Vivienda en Mallorca: Binissalem condena la 'okupación' y pide más vivienda pública de alquiler en el municipio

La última sesión plenaria celebrada en Binissalem aprobó una propuesta del equipo de gobierno que condena la 'okupación' ilegal de viviendas y reclama más promociones de vivienda pública de alquiler en el municipio, entre otras peticiones vinculadas con esta grave problemática. La sesión no estuvo exenta de discrepancias que se produjeron durante el debate sobre la aprobación de una propuesta que presentó el PP para la erradicación de la 'okupación' ilegal de viviendas, la defensa de la propiedad privada, la seguridad y la convivencia vecinal. La portavoz, Catalina Maria Mascaró, argumentó que "la 'okupación' ilegal de viviendas en Balears ha ido en aumento en los últimos años" y que "la normativa aprobada por el gobierno central de Pedro Sánchez y sus socios ha provocado un efecto llamada que genera problemas muy graves a los ciudadanos, incluso creándose situaciones de mucha inseguridad y afectando directamente a la convivencia vecinal".

La portavoz popular recordó que la Ley contra la 'okupación' propuesta por el PP fue aprobada en el Senado, pero "se encuentra paralizada por el PSOE en el Congreso desde febrero de 2024" y citó que algunas de las medidas que su partido ha reclamado son el desalojo de la vivienda en 24 horas, la implantación de juicios rápidos, el incremento de penas para quienes 'okupen' ilegalmente una vivienda, promuevan o faciliten la ocupación, la devolución al propietario de parte del IBI y del Impuesto de Patrimonio y la habilitación de juzgados especializados en la 'okupación' e 'inquiokupación' de viviendas. Por ello, el PP propuso al pleno que el Ayuntamiento rechace y condene la 'okupación' ilegal de viviendas y de cualquier propiedad privada, que inste al Gobierno español a derogar la Ley actual de vivienda que "protege y promociona la 'okupación' ilegal de viviendas" y que reclame también que se desbloquee la tramitación de la Ley contra la 'okupación' ilegal de viviendas.

En su turno de intervención, desde Més, la concejala Maria Magdalena Pons dijo que su grupo votaría en contra, argumentando que "el gran problema de toda esta situación viene debido a la falta de vivienda". Desde el equipo de gobierno, el alcalde Víctor Martí dijo que podrían apoyar la propuesta si desde el PP estuvieran dispuestos a corregir o suprimir algunos de los puntos, ya que que, según dijo, el desalojo de la vivienda en 24 horas, la implantación de juicios rápidos o habilitar juzgados especializados eran "puntos inviables", teniendo en cuenta "lo saturada que se encuentra la justicia actualmente".

En el turno de réplica, la portavoz del PP afirmó que habían estado esperando una propuesta por parte del equipo de gobierno y ésta no se había dado, por lo que ahora no estaban dispuestos a retirar ningún punto. El alcalde respondió que antes de convocar el pleno ya les habían hecho saber lo que ahora proponían respecto a suprimir algunos de esos puntos. Finalmente, la propuesta fue sometida a votación y quedó sin aprobar, con los únicos votos a favor de los tres concejales populares, y en contra los de todo el resto de representantes: UxB, PSOE y Més.

Propuesta de UxB-PSOE

Una vez efectuada la votación, este tema volvió al debate. El equipo de gobierno presentó, con carácter de urgencia, una propuesta en contra de la 'okupación' ilegal y el uso de la vivienda como bien especulativo. El alcalde Martí argumentó que "puede entenderse que una familia ante un desahucio o imposibilidad de pago y sin posibilidad de ir a vivir a otro lugar y sin respuesta por parte de las administraciones tenga que okupar una vivienda" y añadió que "muchas familias ya viven en situación infrahumana, en auto-caravanas, en cocheras, sótanos o infraviviendas, muchas veces en situación de hacinamiento, no es extraño encontrar casas o pisos con más de 10 y 15 personas viviendo en ellas". "Han surgido iniciativas pioneras para vivir en nichos o microhabitaciones de 4 o 5 metros. ¿Quién cree que si estas personas tuvieran posibilidad de acceder a una vivienda pagando no lo harían? El problema es que no existe esa posibilidad".

"Es cierto que la 'okupación' ilegal de viviendas en Balears ha ido en aumento en los últimos años, concretamente un 37%", añadía la propuesta del gobierno municipal. "Este incremento fue más acentuado en 2012 y 2013 en plena crisis financiera y en el consecuente desalojo masivo de familias, sin que el gobierno central ni el autonómico hicieran ningún paso para combatir estos hechos, muchas veces de completa injusticia y negación de refinanciación por parte de entidades financieras. Para mayor abuso, las entidades financieras recibieron 101.500 millones de euros por su rescate, las mismas que al mismo tiempo desalojaban a los propietarios”. Por todo ello, la moción insta al Ayuntamiento a rechazar y condenar la 'okupación' ilegal de viviendas y de cualquier propiedad privada o pública y pide al Govern Balear que inicie nuevos proyectos de vivienda pública, en régimen de alquiler, ya que muchos de los que están en curso de ejecución provienen de otras legislaturas. Asimismo, el Ayuntamiento insta al Govern a comprar aquellas viviendas de promoción pública que se pongan a la venta para reincorporarlas al régimen de alquiler y solicita al Consell de Mallorca que se creen áreas específicas de atención a las personas que buscan vivienda y a las afectadas por 'okupaciones'. Por último, la institución también propone a Madrid que legisle para prohibir la venta de viviendas de promoción pública.

Una vez sometida a votación, la propuesta fue aprobada con los votos a favor de UxB, PSOE y Més, aunque la concejala eco-soberanista Maria Magdalena Pons argumentó que aquella "no era una forma correcta de presentar una propuesta al pleno", una crítica que también defendieron desde el PP, partido que se abstuvo.

El gobierno local, en contra de la retransmisión de los plenos

El PP presentó una propuesta a favor de la retransmisión en directo de los plenos. La portavoz popular explicó que la propuesta tenía por objetivo "ofrecer más transparencia y que todo el mundo, desde su casa, pudiera seguir las sesiones plenarias". Desde Més, Maria Magdalena Pons dijo que darían su voto a favor, recordando que aquella propuesta ya había sido aprobada hacía unos años pero, finalmente, nunca se había llevado a cabo.

Desde el equipo de gobierno, Víctor Martí explicó que no apoyarían la propuesta por dos motivos. En primer lugar, porque la instalación de unas cámaras que ofrecieran la retransmisión de los plenos con una calidad óptima tenía un coste muy elevado. Martí habló de unos 1.500 euros por pleno. Por otra parte, también argumentó que era conocedor de que otros ayuntamientos de Mallorca habían optado por realizar este tipo de retransmisión y, al final, "habían terminado arrepintiéndose" por el hecho de que "más que un pleno la sesión acababa siendo un show".