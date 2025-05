El trazado terrestre del segundo cable eléctrico queda reducido a dos únicas alternativas

La plataforma de Vecinos de Alcúdia Afectados por el Cable (VAAC) celebró una asamblea el pasado sábado en la que los miembros del colectivo se decantaron de forma muy amplia por uno de los dos trazados terrestres de la infraestructura que se sometieron a votación. En la reunión se pusieron sobre la mesa dos alternativas de trazado que habían sido elaboradas en la comisión técnica de trabajo establecida el pasado mes de julio entre las diferentes partes implicadas. Una de las dos propuestas se impuso por casi 80 votos, mientras que la otra opción no superó los cinco apoyos.

Los detalles del trazado elegido por los vecinos no han trascendido, aunque fuentes de la plataforma vecinal explican que es el que más se acerca a las “premisas” que habían solicitado los residentes y que pasan por afectar al menor número posible de viviendas y que, en caso de producirse una afectación, esta sea mínima y ofrezca garantías para no afectar a la salud de los vecinos y vecinas. Cabe recordar que la infraestructura eléctrica entrará a la isla por la bahía de Pollença, concretamente por la zona de sa Ferradura (la Victòria) y cubrirá un itinerario todavía no decidido formalmente para su conexión con la estación eléctrica de Sant Martí.

Las fuentes vecinales consultadas por este diario han evitado entrar en detalle sobre el trazado terrestre del cable a la espera de que las instituciones competentes realicen sus propias consideraciones técnicas. “Nosotros solo somos una de las diversas partes implicadas, no sabemos si finalmente se optará por este trazado”, apuntan. “Solo queremos que todo esto se resuelva cuanto antes”, añaden los vecinos.

La asamblea vecinal del sábado ha motivado un cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno ‘alcudienc’ (PP, UxA y Vox) y el PSOE, principal grupo de la oposición. Los socialistas han acusado este martes a la alcaldesa Fina Linares (PP) de “engañar a la oposición” al no mostrar públicamente las “alternativas para el trazado del cable eléctrico que ya tiene listas” a pesar de las “múltiples demandas” realizadas para conocer los detalles del trazado. En el pleno del pasado jueves, a raíz de una pregunta del PSOE, la alcaldesa admitió que se estaban valorando dos trazados y se comprometió a “dar información cuando la tengamos, porque todavía no hay nada cerrado desde el punto de vista técnico”.

Los socialistas han explicado este martes que la alcaldesa “ya sabía que horas después se presentarían las alternativas a los vecinos para hacer una encuesta, por lo que engañó de nuevo a toda la oposición, es intolerable”, según la portavoz Bàrbara Rebassa. “No estamos en contra que los miembros de la plataforma conozcan los proyectos, pero no podemos aceptar que Linares nos los haya escondido y nos haya mentido afirmando que no había ninguna novedad, cuando ya los tenía terminados”, añade la exalcaldesa socialista. Según el PSOE, el gobierno local “oculta información de forma deliberada” y añade que esta “falta de transparencia” es una “demostración de una gestión nefasta y eficaz, llena de errores e inacción” y que “todavía tienen que explicar las circunstancias reales de la destitución del regidor de Turismo y los acuerdos bajo mano con alguna de las facciones de los ultras de Vox que les permiten aguantar la silla a la alcaldesa”.

Por su parte, el Ayuntamiento ha desmentido “rotundamente” que se haya “ocultado información” relativa al trazado del segundo cable y recuerda que en el pleno la alcaldesa “informó explícitamente que se estaban analizando propuestas alternativas al trazado inicial y que estas se darán a conocer cuando cuenten con la valoración técnica correspondiente”.

Por su parte, la alcaldesa Linares afirma que ha actuado con “total transparencia y lealtad institucional” y que las alternativas “se han trabajado en el marco de la mesa conjunta con Red Eléctrica y el Govern, siempre con el objetivo de hallar el trazado menos lesivo para el municipio”. La regidora del PP cree que los vecinos “tienen derecho a conocer las opciones” pero que “no se puede presentar a la oposición un documento como propuesta formal mientras todavía se está validando técnicamente”.

La empresa Red Eléctrica, promotora de la interconexión con la península, tampoco ha ofrecido detalles de los trazados alternativos al entender que debe ser el Govern la institución que “debe informar sobre los avances y estado al respecto”. Red Eléctrica recuerda que lleva “más de dos años” tratando de promover el “consenso” sobre este proyecto “clave para la garantía de suministro y la transición energética de Balears”. Por su parte, desde la conselleria de Empresa, Ocupación y Enegía tampoco se ha ofrecido esta información después de ser solicitada por este medio.