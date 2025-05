Calvià celebra la «convivencia» vecinal en el Día de Europa

El Passeig de la Mar de Palmanova se engalanó este sábado para acoger la celebración del Día de Europa, una jornada que pone en valor la convivencia y los principios europeos. Para la ocasión, la localidad calvianera desplegó todo su arsenal: desde un mercado internacional, pasando por talleres infantiles y castillos hinchables, hasta un variado programa de actuaciones musicales que amenizaron la jornada soleada.

Además, se hizo entrega del galardón al Ciudadano Europeo del Año en Calvià, que este año recayó en Rosemary Ann Stone de la Fundación Allen Graham - Charity 4 Kidz, una entidad sin ánimo de lucro ubicada en la localidad calvianera. «Recibir el premio para mí es algo súper emotivo y que no lo esperaba. Estoy muy contenta», aseveró la premiada durante su parlamento, en el que recordó que la entidad atiende a niños y jóvenes de toda la isla y trabajan para darles un futuro mejor.

Rosemary Ann Stone posa con el premio junto al resto de autoridades. / Ajuntament

«Nuestra labor es ayudar a chicos que no tienen padres, que no tienen ayuda o son de familias en Mallorca que necesitan una ayuda puntual», señaló la galardonada. Adicionalmente, desde la Fundación también asisten a personas mayores que no conocen el idioma, por ejemplo en los centros de salud y hospitales; y a personas que, aunque lo conozcan, no saben a dónde dirigirse para solucionar problemas y solicitar ciertas prestaciones o servicios.

Por su parte, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, enfatizó que el municipio es de los más cosmopolitas de la isla, donde conviven personas provenientes de más de 150 países.