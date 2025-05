Ironman: Triatlón de ocupación, negocio y queja

El Ironman que vuelve a tener pista y cancha reservada en exclusiva en las carreteras y caminos del Norte y parte del Raiguer, ha ido marginando con el tiempo, en términos globales, la esencia de sus tres disciplinas deportivas básicas para dar preferencia a otros materias que permiten cuestionar su despliegue actual. El atletismo, la natación y el ciclismo han quedado sobrepasados por un triatlón de negocio y ocupación desmesurada de espacios y servicios públicos, con las consecuentes quejas de la sufrida ciudadanía afectada.

Economía y elitismo sobre valores deportivos. Este es el reglamento de una prueba de principios nobles que ya está sobredimensionada en extensión y participación y que ha tenido, además, la mala fortuna de la aproximación política de poca altura y parca gestión. De ser cierta la "larga experiencia" acumulada que esgrime la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, queda claro que tal bagaje no se ha usado con fines adecuados. Basta mirar los desajustes económicos que el Ironman ha causado a su Ayuntamiento. La alcaldesa tampoco ha entendido el verdadero significado de la colaboración vecinal en la que también se ampara. No es aplauso ni complicidad, es impotencia y resignación impuestas que, sin embargo, tienen un límite. Por eso ya surgen potentes voces de contestación que no hallan sentido ni utilidad al hecho de que Cala Sant Vicenç esté aislada toda una mañana, que no haya determinado transporte público y que la movilidad de la zona, en general, queda muy limitada. Un Ironman con 3.800 atletas tras la 312 y cicloturistas en exceso cada día, reúne todas las condiciones para agotar cualquier paciencia.

Un movimiento económico de 10 millones de euros pesa mucho y deslumbra a demasiados. El Ironman no ha sido reconducido ni adelgazado en términos de salud cívica. Han brotado claros síntomas de enfermedad colectiva. Con la proporción y dimensión de este triatlón se pueden discutir incluso sus valores y méritos deportivos. La nobleza del cultivo de la mente y el cuerpo se ha visto arrinconada por el negocio más material de otra faceta de la sobreocupación turística.