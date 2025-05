Cambio de ciclo y promoción

Si bien en el caso de Francesc Obrador el recorrido fue más serpenteante, la alcaldía socialista de Calvià ha adquirido con el tiempo la condición anexa de la promoción exterior de sus ocupantes.

La importancia y peso político del municipio facilita el ascenso aún a costa de haber perdido la mayoría de gobierno. Margarita Nájera pasó de alcaldesa a consellera de Turismo y Alfonso Rodríguez ha llegado por la misma vía a la Delegación de Gobierno. Se daba por hecho que su actividad política no volvería al redil calvianer. Rodríguez es un hombre de Armengol, por lo menos en lo disciplinar, pero, al igual que Amanda Fernández, no puede y seguramente no quiere reconquistar batallas ni terrenos perdidos como promete la presidenta del Congreso para sí misma. A falta de plantel, el socialismo isleño fía parte de su futuro sobre estas dos figuras de recorrido y talante muy diferente.