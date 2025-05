Demandan al Ayuntamiento de Sóller por permitir vertidos ilegales en el solar donde iba a ubicarse el cuartel de la Guardia Civil

Una asociación de vecinos de Sóller presentó ayer una demanda contra el ayuntamiento de Sóller, al que acusa de autorizar el uso como vertedero de un solar, sin contar con la correspondiente autorización administrativa. El autor de la demanda es el abogado Juan Alemany, que acusa al Consistorio de actuar por la vía de hecho. Por ello, solicita la paralización de los vertidos que se están arrojando en un solar del polígono de son Angelats, así como la paralización de las obras y la prohibición de la circulación de los vehículos de gran tonelaje, que se dedican a arrojar escombros de obra en este solar.

En su momento este terreno fue elegido para que se construyera un nuevo cuartel de la Guardia Civil. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo y el terreno se convirtió en un punto verde de recogida de residuos.

Según se detalla en la demanda, presentada en el juzgado administrativo de Palma, el Ayuntamiento ha encargado iniciar los trabajos topográficos en la parcela, para convertirla en un futuro en el centro de recepción de los residuos que se generan en Sóller. Mientras tanto, se utiliza como depósito de materiales para la obra que se realiza en un supermercado, que cuenta con una parcela propia.

Este terreno fue cedido al Ministerio de Interior en el año 2011, pero debido a que el nuevo cuartel no se construyó, el Consistorio aprobó la recuperación del solar.

La comunidad de vecinos pretende con esta demanda terminar con los niveles de ruido insoportables que sufren los residentes. Ello se debe a la gran actividad de descarga de camiones que se realiza casi a diario en el polígono de Son Angelats y que afecta a los residentes. Los vecinos denuncian que ya se están depositando escombros en este solar, sin contar con la autorización correspondiente, y el Ayuntamiento conoce esta situación y no hace nada para evitarla.

En la demanda se describe que se está dando un uso industrial a dicha parcela, pese a que es un terreno de equipamientos. Se detalla que desde hace al menos cinco años una empresa de materiales de construcción está depositando escombros y restos de obra, lo que consideran que es ilegal y reclaman la intervención inmediata del Ayuntamiento para paralizar dicha actividad. Como no tienen muchas esperanzas de que el Consistorio intervenga, han decidido denunciar los hechos en el juzgado.

Los propios vecinos son testigos de que cada día en el terreno se desarrolla un continuo movimiento y estacionamiento de camiones de gran tonelaje, lo que además de generar ruidos en ocasiones insoportables, consideran que existe un gran peligro medio ambiental. De hecho, en los últimos días ya han detectado un fuerte olor a basuras que procede de los escombros que se están arrojando sobre este solar de Son Angelats.

Los propietarios denuncian también que el Ayuntamiento no ha presentado ningún proyecto sobre este solar, por lo que desconocen de una manera oficial lo que se pretende desarrollar, aunque temen que se quiere construir un nuevo punto verde de recogida de basuras.

Los vecinos aseguran que esta actividad ilegal afecta a la tranquilidad de la zona, ya que es muy difícil convivir con este nivel tan alto de ruidos, que incluso retumba de manera constante dentro de las propias viviendas.

No es la primera vez que se denuncia a la empresa de transporte que arroja vertidos incontrolados en el solar. En el año 2019 ya fue denunciado, pero el resultado fue nulo. La actividad, según la versión de los vecinos, no solo no se ha detenido, sino que cada vez es mayor y, por lo tanto, el volumen de ruidos va en aumento. Por ello, reclaman al juzgado que ordene la paralización inmediata de esta actividad de abandono de escombros de obra, para que los vecinos puedan recuperar la tranquilidad y puedan dormir sin sufrir sobresaltos por el exceso de ruidos.

En esta demanda se acusa directamente al Ayuntamiento de Sóller de realizar obras en este solar, sin haberlas notificado previamente a la comunidad de vecinos. Se asegura que el Consistorio actúa sin iniciar ningún tipo de procedimiento administrativo, es decir, actuar por la vía de hecho, lo que provoca a los vecinos una situación de indefensión. Se recuerda que, si existiera este procedimiento previo, los vecinos podrían haber recurrido la decisión municipal. Sin embargo, los denunciantes se sienten indefensos, entre otras cosas, porque no saben qué tipo de licencia ampara el inicio de estos trabajos para convertir el solar en un punto verde.