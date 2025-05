Alfonso Rodríguez no repetirá como secretario general del PSOE de Calvià tras 13 años en el cargo

El hasta ahora secretario general del PSOE de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, ha comunicado a la ejecutiva local y a la militancia su decisión de no presentarse a la reelección al frente de la agrupación socialista. Rodríguez cierra así una etapa de trece años liderando el partido en el municipio, de los cuales ocho ha sido alcalde.

En un mensaje dirigido a sus compañeros y compañeras, Rodríguez expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante estos años: “Han sido 13 años intensísimos, con mucho trabajo, aprendizaje y vivencias que me han enriquecido y en las que he volcado todo el compromiso del que he sido capaz”.

A pesar de su renuncia a continuar como secretario general, el exalcalde de Calvià ha dejado claro que no se aparta de la actividad política: “Eso no quiere decir que dentro de dos años, en 2027, siga dispuesto a estar trabajando donde entre todos y todas pensemos que puedo ser útil a nuestro proyecto socialista. Ahí estaré, como siempre, de forma activa para lo que haga falta”.

Rodríguez también ha trasladado su confianza en el futuro del PSOE local, asegurando que el nuevo equipo “disfrutará también del cariño y apoyo de la militancia”, al tiempo que reafirmó su compromiso con los valores del partido: “Seguimos juntos, seguimos juntas en el compromiso de un mundo más justo”.