'Welcome to Santanyíland', la nueva campaña contra la saturación turística lanzada en Instagram

Nueva campaña visual en redes contra la saturación turística. El exceso de visitantes ha provocado una ingeniosa respuesta ciudadana a través de este medio ya tan reconocido y utilizado. La cuenta de Instagram 'Welcome to Sóllerland' ha captado la atención del público con una serie de imágenes generadas por inteligencia artificial que proyectan un futuro distópico y asfixiante para los lugares más emblemáticos del municipio. Esta iniciativa busca generar una profunda reflexión sobre las consecuencias de un modelo turístico que, en fechas clave, desborda la capacidad del territorio y altera la vida cotidiana de sus habitantes.

La originalidad y el impacto de 'Welcome to Sóllerland' no han pasado desapercibidos, y ha servido de inspiración para otras localidades que también sufren los efectos de la masificación turística. Recientemente, ha surgido un nuevo perfil en Instagram, 'welcome.to.santanyiland', que sigue la misma estrategia visual. A través de imágenes creadas con IA, esta cuenta dibuja un futuro sombrío y saturado para el municipio de Santanyí, evidenciando que la problemática del turismo masivo es un desafío que afecta a diversos puntos de la isla. Ambas iniciativas demuestran cómo la creatividad y la tecnología pueden convertirse en poderosas herramientas para la denuncia social y el debate público.

La primera publicación de esta nueva cuenta, a principios de la pasada semana, muestra un dibujo de la plaza Major de Santanyí en 2035, con su iglesia, sus edificaciones tradicionales, y repleta de visitantes. Este post presenta la cuenta de Instagram con un breve texto en el que se critica el difícil equilibrio entre tradición y futuro: "Un pueblo donde la historia convive-como puede- con la modernidad y los nuevos vecinos que llegan con muchas ideas y ganas de 'mejorarlo todo'. Explica, además, que las imágenes que aparecen en el perfil, "reales con toques de IA hechas con sentido común" retratan la esencia de un lugar en transformación constante. Y concluye diciendo: "Santanyí-land, el pueblo en el que (nos guste o no) se está convirtiendo Santanyí", dicen sus creadores.

"Yo antes podía sentarme a tomar un café"

En el resto de imágenes de la cuenta, la campaña muestra a diferentes vecinos de la localidad denunciando lo difícil que es en la actualidad realizar actividades tan comunes como circular por el pueblo, sentarse a tomar un café o salir a comprar. Así, en las fotografías los protagonistas portan carteles en los que se puede leer "yo antes podía sentarme a tomar un café", y se ven las terrazas atestadas de turistas; "yo antes venía a comprar a la plaza", donde aparece una mujer mayor en medio de la plaza rodeada de visitantes ataviados con sus sombreros, sus gafas de sol y sus cámaras fotográficas; o "nosotras antes podíamos aparcar", en la que dos jóvenes muy serias posan frente a dos largas hileras de coches.

La última publicación de esta reivindicativa cuenta es de este domingo y muestra una pancarta tendida en medio de la plaza Major en la que reza: "'Black summer'. Casa mallorquina desde 6.950.000 euros". La ubicación santanyinera aparece cual inmobiliaria, con numerosos carteles de diferentes propiedades y atestada de interesados, y bajo ella se denuncia que "si Santanyí se convierte en un paraíso solo para los que pueden pagar millones, ¿qué espacio queda para los locales que la han cuidado toda la vida?".

Estas campañas virtuales, con su estética impactante y su mensaje directo, están consiguiendo poner en el centro de la conversación la necesidad de repensar el modelo turístico en Mallorca. Al mostrar escenarios futuros inquietantes, buscan concienciar a la población y a las autoridades sobre la urgencia de encontrar soluciones sostenibles que equilibren la actividad turística con la calidad de vida de los residentes y la preservación del entorno. La pregunta ahora es si estas potentes imágenes lograrán trascender la esfera digital e impulsar cambios concretos en la gestión del turismo en la isla balear.