La nueva realidad de la Serra: vandalismo, pintadas sobre las rocas y acumulación de basuras

La masificación que afecta a una isla con evidentes limitaciones geográficas como Mallorca se traslada de forma inevitable a sus espacios naturales más emblemáticos, entre los que destaca la Serra de Tramuntana. La cordillera mallorquina, patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2011, está más amenazada que nunca por el incivismo por parte de personas, que pueden ser tanto residentes como turistas, sin ningún respeto por el patrimonio natural colectivo.

Entidades excursionistas coinciden en que nunca se habían visto tantos actos vandálicos en un territorio tan frágil como el de la Tramuntana, en el que la masificación es, si cabe, mucho más perjudicial que en el resto de la isla, ya sea en forma de pruebas deportivas autorizadas que dejan un rastro de suciedad por donde pasan o bien en forma de acciones individuales que destrozan el patrimonio con actos de violencia gratuita. Las redes sociales ayudan a amplificar las denuncias, aunque también ejercen de reclamo para quienes se regocijan con este tipo de acciones insolidarias.

Uno de los últimos ejemplos de vandalismo se ha producido en la zona de la Victòria, en el municipio de Alcúdia, donde unos desconocidos han decidido destrozar dos de las tres cruces que forman parte del pequeño y sencillo monumento de les Tres Creus, ubicado a poca distancia de la ermita. Hace varios días, desde la cuenta de Tramuntanyencs, una de las más activas de las dedicadas al mundo del excursionismo, se denunciaba la desaparición de las dos cruces de madera que forman parte del conjunto. Ya solo queda en pie la de piedra. Las Tres Creus están ubicadas en un mirador sobre la bahía de Pollença, en una de las rutas excursionistas más populares de esta zona del norte de Mallorca que conduce a la Talaia de la Victòria. Los tres símbolos cristianos recuerdan el lugar donde la leyenda afirma que fue hallada la Mare de Déu de la Victòria.

Pintadas sobre las rocas cerca del pueblo de Estellencs. / Defensa Paisatges Estellencs

Las pintadas sobre las rocas también son un acto vandálico recurrente en la Serra de Tramuntana, aunque afectan a espacios naturales de toda la isla. Estos días se han viralizado unas imágenes difundidas por un grupo de amigos de Estellencs que muestran diversos grafitis perpetrados en un color fosforito sobre las rocas en un punto del sur de la cordillera, en el entorno de este pequeño pueblo. La cuenta ‘Defensa paisatges d’Estellencs’ lamenta, irónicamente, que el «arte moderno» se estampe de forma «ilegal» sobre «piedras milenarias de la Serra de Tramuntana» y manda a los autores a «exponer en el Louvre». El humor también es un buen sistema para denunciar unos hechos lamentables constitutivos de un delito ambiental que quedará sin castigo porque es muy difícil identificar a los responsables de unas acciones que suelen ejecutarse sin testigos.

'Fites' pintadas sobre las rocas sin ningún tipo de sentido. / Sa Fita Perduda

También en los últimos tiempos se ha puesto de moda pintar marcas sobre las rocas de la Serra a modo de ‘fites’ orientadoras que, si bien en este caso se harían sin mala fe, los excursionistas más expertos rechazan estas prácticas innecesarias que ensucian el paisaje. Estos recuerdan que las ‘fites’ sirven para señalar un camino inexistente y que tradicionalmente destacan por su discreción, ya que bastan tres o cuatro piedras pequeñas superpuestas. Y es que, además de pintarlas con colores chillones sobre las rocas, también se ha puesto de moda amontonar numerosas piedras de forma indiscriminada «sin ningún sentido», lo que causa graves daños en el hábitat de muchos invertebrados que se refugian bajo estas piedras que después son cambiadas de sitio para crear estos hitos ilegales.

Acumulación de basura en el refugio público de Son Moragues, en Valldemossa. / X. Millet/ Tramuntanyencs

Otro de los graves problemas que afectan a la Serra de Tramuntana es la suciedad que provocan falsos excursionistas. Desde ‘Tramuntanyencs’ también han difundido hace unos días unas imágenes tomadas en el refugio de montaña de Son Moragues, en el municipio de Valldemossa, totalmente invadido por residuos de todo tipo generados por visitantes que deciden no llevarse los envases y los restos de comida como haría cualquier persona que respeta mínimamente la montaña. El resultado es desolador. «Qué desastre, no sé dónde llegaremos, cada día hay más mala educación», comenta un usuario de las redes sociales sobre este episodio. «Por desgracia la gente incívica no sabe llevarse la basura a su casa y cuando uno empieza los guarros de turno le van detrás», añade otro.

El papel de las redes sociales es criticado porque «los incívicos llegan a lugares que no conocían». Son muchos quienes reclaman medidas más contundentes. «Después la gente se extraña de que se cierre todo». n