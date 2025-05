Josep Antoni Ribas, compositor de efectos visuales: «En Mallorca se ruedan al año entre 1.000 y 1.500 proyectos que necesitan postproducción»

¿Qué nombre le va a poner al estudio?

Se llamará The Jungle y ya estoy en conversaciones con el estudio británico RUN-VT (con cinco sedes entre Londres y Bristol) para crear una red que tenga también espacio físico en Madrid, por ejemplo.

¿El nombre representa el momento actual en la industrial de la posproducción?

Efectivamente. Porque es un mundo precioso pero al mismo tiempo una jungla, con sus peligros. Cuando por ejemplo Disney anuncia un gran proyecto, ya sea de cine o de televisión, 15 o 20 estudios entran en conflicto por llevarse la postproducción y efectos visuales de las distintas escenas de la película. Y es ahí cuando hay que estar atento y tener un nombre y un espacio.

¿Cómo se organiza un estudio de estas características?

Ahora estamos en la fase de búsqueda de un local grande y en buenas condiciones. Tendrá una sala de color (también la primera en Mallorca) y un plató para rodar. Ideal para atraer a superproducciones internacionales y nacionales que quieran encargarnos trabajos. No estamos como competencia a las productoras, sino como un complemento.

¿Cuesta mucho dinero emprender un proyecto así?

Costará entre 50.000 y 100.000 euros. Estamos solo a la espera del sí definitivo de un fondo de inversores de Dubai y Londres. Estamos intentando ser muy rigurosos. De hecho, la empresa ya existe y realiza trabajos de forma remota; hemos comenzado con un cortometraje de Toni Bestard. La primera opción era trasladarnos al Parc Bit, pero creemos que será más atractivo cuanto más cerca de la costa estemos, a fin también de atraer a los mejores profesionales que podamos.

¿Cuándo abrirá?

Lo que puedo decir es que en unos meses estará todo listo.

¿Supongo que necesitará de trabajadores internacionales. Hay talento también mallorquín en efectos visuales?

No tendremos un número fijo de gente trabajando físicamente en el estudio. Se contratarán a los profesionales según los proyectos que tengamos, pero normalmente estaremos entre los 10 y 15. Gente de aquí y de fuera, tengo contactos en Canadá y en Londres principalmente, y en Mallorca también hay gente muy buena que hay que potenciar. Aparte del trabajo que se pueda efectuar de forma remota.

¿Usted será ahora el supervisor de efectos y no solo quien los cree. Eso supone una mayor responsabilidad?

Es un paso esperado y muy ilusionante en mi carrera. Ahora seré supervisor y con tareas compartidas de codirección. Es un estudio pensado para realizar proyectos internacionales de composición y supervisión. Unas tareas sorprendentemente pioneras en una isla donde anualmente se llevan a cabo entre 1.000 y 1.500 proyectos cinematográficos, entre películas, documentales o anuncios.

¿Por cierto, ve alguna solución a la falta de espectadores en las salas físicas?

Está claro que el cine tiene que reconvertirse y en estos momentos todavía está en un periodo de transición… a los jóvenes de hoy les cuesta mucho aguantar una película entera, mantener la atención. En muchos teatros, por ejemplo, ya no dejan entrar teléfonos móviles… puede que debamos tirar por ahí. Y también potenciar las producciones virtuales, gafas de inmersión 360 grados mezclando todos los sentidos. Además, creo que las plataformas comenzarán a comprar más salas de las que ya tienen.

¿Qué opina sobre la inteligencia artificial aplicada a su trabajo?

Es una herramienta para generar fondos y texturas, pero que de momento no puede generar cosas nuevas, sino que se alimenta de lo que ya existe. De momento aún sabemos distinguir las imágenes que son generadas porque los colores son muy contrastados y les falta esencia. Cuando llegue el punto en que no lo podamos distinguir y a la gente no le importe nada cómo se ha generado lo que ve, es cuando tendremos un problema de verdad.

¿Tiene en mente rodar una película como director?

Tengo muchas cosas, guiones que quiero rodar. Pero dejar la parte artística y dedicarme a la supervisión hará que no tenga el tiempo necesario, pero creo que llegará. Sobre todo tengo guiones de cortometrajes con personajes reales mezclados con efectos visuales.

¿A qué director admira especialmente?

Mi director de cine preferido es Christopher Nolan... ¿Adivina cómo llaman a mi hijo? [sonríe]

¿Sus sueños tienen efectos especiales?

Nunca he soñado con proyectos de trabajo... me refiero por las noches, porque sí que sueño muchas veces despierto. Nunca termino de trabajar, siempre pensando en formas de hacer o mejorar un plano.