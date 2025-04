Una petición extensible a toda la isla

Pese a su notorio incremento, los autobuses de lineas regulares se han vuelto fugaces. Se espantan igual que los pájaros cuando detectan aglomeraciones humanas. Esta es la causa por la cual, demasiadas veces ya, no llegan, lo hacen tarde o pasan de largo porque ya van repletos. Es el efecto del desmesurado incremento residencial y turístico. En estas condiciones, con la planificación es endémico retraso y con la incorporación de recursos estancada en los talleres de fabricación, el transporte público de Mallorca, sea tren o bus, nunca responderá a la demanda real y objetiva. Las reivindicaciones que plantea el Ayuntamiento de Andratx podrían ser suscritas a ciegas por cualquier usuario. No es la única administración local que lo hace.

Hace poco que el consistorio de Manacor pedía auxilio en el mismo sentido para sus residentes. Pero no todos reaccionan igual. En algunos municipios del Pla amontonan las quejas vecinales bajo el pretexto de un pronunciamiento de mayor peso de la Mancomunitat que nunca llega. Así las cosas, para ir de Vilafranca a Petra en bus (ocho kilómetros mal contados) se debe combinar con el tren y dar un rodeo semejante al que supone trasladarse desde Camp de Mar a la UIB y Son Espases, por ejemplo. No hablamos solo del enlace entre poblaciones, sino de las dificultades de acceso a servicios esenciales y de los inconvenientes para llegar al puesto de trabajo en tiempo y forma. Seguirá el atasco y la ausencia actual de vehículos colectivos, a no ser que haya una revolución, nada presumible, en el modo de gestión del transporte público de Mallorca. Está demostrado que ni las dotaciones económicas del Gobierno ni el ideario del Govern están por la labor.

La paciencia y la resignación se desvelan como los únicos equipajes adecuados para afrontar el largo recorrido que implica el uso del transporte público en esta isla de distancias cortas, una más de sus contradicciones y desavenencias. Ayer alzó la voz Andratx. Mañana, seguro, lo hará otro municipio con el eco resignado de sus residentes. Y así van pasando los días.