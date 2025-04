Así se gastará el dinero Esporles este año: mejoras salariales y fondos para la recogida selectiva

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Esporles ha aprobado inicialmente los presupuestos municipales para el año 2025, con un incremento del 9,21 % respecto al ejercicio anterior, alcanzando una cifra total de 5.658.419,49 euros.

La aprobación ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno (PAS-MÉS per Esporles), que cuenta con mayoría absoluta, y la abstención de la concejal no adscrita, Andrea Busquets, ex de Vox. El Partido Popular y el Partido Socialista votaron en contra tras presentar, conjuntamente, una enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario.

Uno de los puntos clave del nuevo presupuesto es el aumento de las retribuciones para los trabajadores municipales con salarios más bajos, como el personal de la Escoleta Municipal y las trabajadoras de la brigada de limpieza. Esta medida se deriva de la aplicación de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT) aprobada en 2018 pero no ejecutada hasta ahora.

Educación y dignificación salarial

El alcalde, Josep Ferrà, ha señalado que el presupuesto busca responder a las necesidades de la ciudadanía y mejorar el bienestar del personal municipal, con prioridades centradas en educación, dignificación salarial, ciclo del agua y recogida de residuos.

Precisamente, el área de medio ambiente dispondrá de una dotación de 335.201 euros destinada a cubrir el nuevo contrato de recogida selectiva, que se licitará en los próximos meses tras la aprobación de los nuevos pliegos. Este nuevo contrato incluirá mejoras laborales recogidas en el nuevo convenio colectivo.

En otras áreas, también se prevé un refuerzo en el mantenimiento de infraestructuras municipales, con un aumento del 41 % en la dotación, alcanzando los 85.400 euros, y la ejecución de intervenciones financiadas con remanentes, según informó el Ayuntamiento en una nota de prensa. Entre ellas, destacan las obras en el Centre Cotoner y mejoras en el ciclo del agua.

Además, se incorpora la contratación de un técnico de medio ambiente para apoyar la gestión de residuos, agua y energía, así como un refuerzo de la limpieza viaria en todo el municipio.

Festival Contesporles

El presupuesto contempla también una mayor dotación para cultura, incluyendo una nueva edición del festival Contesporles, y un aumento del 15,32 % en el área de deportes, con la recuperación de subvenciones a entidades deportivas. En juventud, se proyecta la reapertura del refugio municipal como Casal de Colònies.