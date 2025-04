La poesía toma los comercios de Manacor de la mano de los escolares

Manacor se llena estos días de versos, color y creatividad gracias a la propuesta didáctica 'Obrim la porta a la poesia’, organizada por la Biblioteca de Manacor con motivo de la Semana del Libro. La actividad, dirigida al alumnado de cuarto de Primaria de los centros educativos del municipio, tiene como doble objetivo fomentar la lectura y acercar la poesía a los más pequeños como una forma de expresión literaria viva, cercana y conectada con su entorno.

La actriz y narradora Gemma Moll ha sido la encargada de llevar la poesía a las aulas a través de un espectáculo que combina palabras, sonidos, emociones y movimiento, ofreciendo a los niños una experiencia sensorial y divertida que transforma la poesía en algo tangible y cotidiano.

Además, cada grupo escolar ha trabajado un poema de un autor o autora local, profundizando en su significado y creando una instalación artística a partir de la lectura del texto, con el acompañamiento de la ilustradora Raquel Moreno Nadal. El resultado de este trabajo conjunto puede verse en los mostradores de diversos comercios emblemáticos de Manacor, convirtiendo así las calles en un paseo literario y artístico abierto a toda la ciudadanía. “La propuesta invita a pasear por las calles de Manacor con una mirada literaria, descubriendo versos y creaciones artísticas que nacen de la mano de los niños y crecen en los espacios de nuestra ciudad”, ha declarado el delegado de Cultura, Ferran Montero.

Los comercios han abierto sus puertas a la literatura y se han convertido en escenarios de estas exposiciones, permitiendo a los estudiantes conocer también el patrimonio comercial e histórico del municipio. Entre ellos, destacan establecimientos como Can Mio, Ca na Verda, Casa Salvadoras, Can Lliro, Comarcial Tejidos, Borcal, Can Garanya, Can Roca, Ca Ses Cusses y Sa Bresca. Por su parte, los poetas que han inspirado los montajes son Guillem d'Efak, Joan Antoni Cerrato, Jaume Mesquida Sansó, Miquel Àngel Riera, Josep Lluís Aguiló, Sebastià Sansó Jaume, Jaume Vidal i Alcover, Bernat Nadal, Jaume Santandreu y M. Magdalena Gelabert.

Con esta propuesta, el arte y la literatura infantil se hacen visibles en el día a día del municipio, ofreciendo a vecinos y visitantes una oportunidad única para redescubrir Manacor a través de la mirada poética de su infancia.