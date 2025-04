El ingenio de la reivindicación a largo plazo

El decrecimiento turístico sobre el que levita la política y del que nada quiere saber el grueso del sector empresarial del ramo deberá llegar atendiendo a la hospitalidad que le ofrece la presión y la concienciación social. Los afectados en techo, carretera y playa propia han adquirido conciencia de la necesidad de tomar cartas en el asunto antes de que los residentes autóctonos se extingan y ya dan claras muestras de ello. Reacciones tan creativas como la del Welcome to Sóllerland demuestran que no estamos ante un calentón o rabieta puntual. Si la inteligencia artificial es el futuro, también puede contribuir a recomponer Mallorca en su dimensión, espacio y capacidad natural.

La reivindicación sollerica no es la primera ni el único lugar de la isla en que se produce. Recordemos, sin ir más lejos, el clamor generado en Sencelles ante la problemática habitacional. Está brotando en germen del equivalente al GOB o ARCA de la sobredimensión turística y sus excesos.

«Yo jugaba aquí» dice el cartel virtual de un niño anulado por la plaza de Sóller a reventar. Lo mismo pueden decir los niños y ancianos que no pueden acceder a las plazas de Petra reservadas en exclusiva a cicloturistas. «Yo labraba aquí» también pueden decir los tractoristas que sortean a los mismos turistas en el camino rural más insospechado. Ha empezado un largo camino cívico para desatascar los colapsos del recorrido. Será largo y duro.