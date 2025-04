Denuncian que el Consell autoriza cuatro grandes parques fotovoltaicos en zonas no prioritarias

El PSOE ha denunciado este jueves que la comisión insular de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Consell prevista para el viernes tiene previsto informar a favor de la construcción de cuatro grandes parques fotovoltaicos en suelo rústico que no estarían ubicados en el ámbito de las zonas prioritarias delimitadas por la institución insular en la reciente zonificación incluida en el Plan Territorial Insular de Mallorca (PTI).

El orden del día de la comisión incluye cinco expedientes de solicitud de informe sobre la autorización administrativa, declaración de interés general y evaluación de impacto ambiental simplificada de cinco proyectos de construcción de parques fotovoltaicos, de los cuales cuatro serán informados de forma favorable por este órgano insular. En este sentido, fuentes socialistas han denunciado que estos parques se autorizarán pese a no estar ubicados en zonas prioritarias para la instalación de estos equipamientos. “La modificación del Plan Territorial del PP no sirve absolutamente para nada, no afecta a proyectos grandes, superiores a las cuatro hectáreas, que pueden seguir desarrollándose sin estar afectados por la normativa insular o municipal”, denuncian.

Cabe recordar que el Consell anunció a principios de abril que reduciría en 10.000 hectáreas las zonas donde poder instalar parques fotovoltaicos en Mallorca mediante una modificación del PTI. También se establecen criterios paisajísticos para minimizar el impacto de estos proyectos. Desde el PSOE aseguran al respecto que por una parte “dicen que desclasifican 10.000 hectáreas respecto al proyecto del pacto, pero después informan a favor de proyectos que no están dentro de las zonas que ellos delimitan, una vez más es un ‘fake’ cocinado y servido perfectamente”.

Los parques que serán informados a favor están ubicados en Llucmajor (proyecto s’Elet), Felanitx (proyecto Camp Bordoy), Sant Llorenç des Cardassar (proyecto Sa Coveta) y Marratxí (agrupación fotovoltaica Cas Pobre I y II). Por otra parte, el parque fotovoltaico Es Puput de Manacor será informado en contra por la institución insular. En todos los casos, según subraya el PSOE, los terrenos están fuera del ámbito de las zonas prioritarias marcadas por el propio Consell y en el caso del proyecto de Llucmajor todas las parcelas que rodean al futuro equipamiento están ubicadas en zona prioritaria, pero no la finca elegida por la promotora.

Los socialistas creen que estos expedientes son un “ejemplo de incongruencia” por parte de la institución insular gobernada por PP y Vox. “Cabe recordar que las zonas prioritarias debían ser enclaves donde, según un estudio detallado, se consideraba que debían ubicarse las plantas fotovoltaicas”, explica el partido. “Además, para agilizar las tramitaciones, estas se podían autorizar mediante licencia municipal, pero esta ponencia es la demostración de que si no se modifica el marco legal, la zonificación es totalmente estéril, ya que se informa favorablemente a proyectos en lugares no designados como prioritarios”.

Esta cuestión ha sido tratada este jueves en un debate político organizado por la emisora de radio autonómica, durante el que la representante del PP, María Magdalena García, ha afirmado que la modificación “todavía no se ha aprobado definitivamente”, por lo que “hay cosas que mañana (en alusion a la comisión insular) no van a poder tener el resultado” que querrían los socialistas. "¿De qué sirve aprobar una zonificación que luego no se va aplicar?", ha replicado el socialista Javier de Juan en la tertulia de políticos.