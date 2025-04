Un vehículo mal aparcado retrasa el Domingo de Pascua en Muro:"Este año el Encuentro ha sido entre una grúa y una furgoneta"

No ha sido un Encuentro de Domingo de Pascua normal. Las campanadas se han hecho sonar a las once en punto de la mañana para avisar que el Encuentro de Muro iba a empezar. Los vecinos del municipio han empezado a llegar delante de la explanada del ayuntamiento para ver el esperado momento, pero algo les molestaba. Muchos no han sabido qué ocurría cuando la banda ha empezado a tocar.

Y es que una furgoneta de color blanco delante de las escaleras de la iglesia de Sant Joan Baptista interrumpía los actos programados. Poco a poco los vecinos empezaban a murmurar esperando que alguien dijese algo, pero la gente seguía esperando. Pasaba el tiempo y cada vez más la gente se iba acercando a la plaza al oír a la banda municipal del pueblo tocar sin que ocurriese nada.

C. Capó

Tras 20 minutos de espera, llegaba una grúa en medio de la gente para quitar la furgoneta y poder así empezar con el esperado Encuentro entre la Virgen María y Jesús. Cuando los murers han visto llegar al operario han empezado a aplaudir y a reírse. "Este año el encuentro de Muro ha sido entre una grúa y una furgoneta", expresaba un vecino riéndose tras lo ocurrido.

Tras el posterior retiro, el acto ha empezado. Con más de 700 personas asistentes al Encuentro, la Virgen se ha posado ante Jesús y los dos, acompañados de los murers, han entrado en la iglesia para empezar la misa del Domingo de Pascua.