El ministro Hereu defiende en Magaluf abrir el debate sobre los límites turísticos para mejorar la calidad del modelo

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este lunes en Magaluf la idoneidad de los debates sobre los límites en la llegada de visitantes como parte de una estrategia para transformar el modelo turístico hacia uno más sostenible y de mayor calidad. Así lo ha expresado tras una visita a las obras de reforma del paseo marítimo de Magaluf y tras mantener en Palma una reunión con representantes de patronales y sindicatos del sector en Balears.

Hereu ha descrito este encuentro como “muy interesante” y ha afirmado que acudió “más a escuchar que a explicar”, destacando que de la reunión se extrae la necesidad de seguir avanzando en un modelo donde “la sostenibilidad social y ambiental es cada vez más importante”.

Referencia en límites del turismo

El ministro ha señalado que Balears se ha convertido en un referente en la discusión sobre los límites del turismo y la mejora de la oferta: “Son debates necesarios que tenemos que afrontar entre todos, gobiernos y sociedad. Regular la oferta es una magnífica forma de influir sobre la demanda”, ha asegurado.

En ese sentido, ha subrayado que el objetivo no es tanto imponer límites, sino transformar la propuesta turística “en una de más valor”, lo que a su juicio permitirá “redistribuir mejor los beneficios y hacer que el turismo sea percibido como una fuente clara de bienestar social”.

Durante la reunión también se abordaron temas como la diversificación económica del archipiélago, la desconcentración de destinos, la desestacionalización del turismo y la digitalización de la experiencia turística. Hereu ha afirmado que estas acciones forman parte de una estrategia para construir una economía “más resiliente y diversificada”.

El ministro ha valorado que existan espacios de diálogo social en los que se compartan "diagnósticos" y ha reiterado que el Gobierno central “siempre estará para apoyar a los gobiernos autonómicos en la toma de decisiones”, incluyendo aquellas relacionadas con moratorias o regulaciones turísticas.

Sobre el posible impacto de la guerra arancelaria con Estados Unidos en el sector turístico, Hereu ha asegurado que "el turismo parece que por ahora está al margen de otros debates sobre política comercial".

"Es evidente que toda la sociedad europea expresa preocupación. Es el momento de más y mejor Europa. En los próximos días, Europa tomará decisiónes para proteger la industria en Europa al lado de un proceso de negociación. No creemos en las guerras comerciales", ha aseverado.

Conseller Bauzà

Por su parte, el conseller de Turismo del Govern, Jaume Bauzà, también presente en la visita institucional a las obras en el paseo litoral de Magaluf, ha expresado su sorpresa por el hecho de que el Ministerio no invitase a ningún representante del Ejecutivo autonómico a la mencionada reunión sectorial.

"La colaboración con el Ministerio ha sido muy buena, no me caen los anillos por decirlo. Por eso me sorprendió que se hiciese una reunión por parte del Ministerio y el Govern no estuviera representado. Aun así, seguiremos colaborando para que los ciudadanos de Balears salgan beneficiados", ha argumentado.