Girona ret homenatge a Bartomeu Barceló

Aquest diumenge, a les escales de la Catedral de Girona, s’ha commemorat el centenari del valent sermó que va fer Bartomeu Barceló i Tortella. L’acte, conduït per l’activista cultural Jaume Piquer, ha merescut l’interès d’un públic agraït i emocionat. De Mallorca, han parlat el professor Joan Mir, besnebot del capellà, i Joan Maimó, fill del pintor del mateix nom, gran amic de Barceló. Entre moltes adhesions s’han llegit la de la batlessa de Felanitx, Catalina Soler, la de l’expresident Cristòfol Soler, la de l’exconseller Damià Pons i les dels expresidents de la Generalitat Jordi Pujol i Quim Torra. S’ha fet constar la del grup Memorial 1714 i la del felanitxer Joan Roig, biògraf de Barceló i rector d’Ulldemolins. De l’Ajuntament de Girona, han intervengut la regidora Núria Riquelme i la vicealcaldessa Gemma Geis, besneboda de Camil Geis, deixeble de l’homenatjat i testimoni d’aquell sermó. S’han llegit poemes, acompanyats d’il·lustracions musicals, i han fet ús de la paraula representacions de diversos territoris (d’Esplugues, de Fraga, de Girona...). Jaume Deloncle ha fet una evocació com a fill d’un exalumne de Barceló a Perpinyà. L’acte s’ha tancat amb el Ball d’Homenatge, dansat per l’olotí Àlvar Borrell, i el públic ha cantat Els Segadors. Posteriorment, una cinquantena de persones han estats convidats a fer una visita guiada a la Catedral i a compartir un dinar de germanor.

Homenatge a Bartomeu Barceló a les escales de la Catedral de Girona / Bartomeu Mestre 'Balutxo'

Bartomeu Barceló i Tortella (Felanitx, 1888 – Barcelona, 1973) és una figura molt desconeguda i poc reconeguda, tot i que durant cinquanta anys va ser molt present a la premsa; a La veu de Catalunya i el Correo de Mallorca, entre d’altres. Als 14 anys ingressà al seminari dels Paüls d’Esplugues. Ordenat sacerdot, el 1915 va anar de missioner al Perú. El 1918 va ser destinat al convent de la Missió de Mallorca, on va fer amistat amb Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera. Escrivia poemes que presentava als Jocs Florals, on obtenia premis i guardons (en tres ocasions va ser declarat Mestre en Gai Saber). Adquirí fama de predicador compromès i, com que omplia els temples, era reclamat arreu, tant a Mallorca com al Principat. L’any 1925, en plena Dictadura de Primo de Rivera, la confraria de Sant Jordi li confià el sermó del dilluns sant a la Catedral de Girona, estibada de gom a gom. Tot i ser conscient que estava vigilat, va fer una valenta proclamació de valors ètics i contrastà la feina de les Missions (ajudar i educar), amb el Colonialisme (subjugar i oprimir), per concloure que desitjava que la nació catalana gaudís de la llibertat i la justícia que Jesucrist volia per a tota la humanitat. L’endemà ja va ser empresonat i quan el jutge l’alliberà provisionalment, a l’espera del procés, es presentà al bisbe de Perpinyà que l’acollí d’immediat: «Sou a casa vostra, pare Barceló. Aquí podreu escriure i predicar lliurement. Ens sereu molt profitós». Així va ser i Barceló organitzà actes importants multitudinaris com la reposició de la campana de Sant Martí del Canigó. L’any 1935 va anar destinat a Sant Feliu de Guíxols i, el juliol següent, arran de la insurrecció militar, atesa la condició de sacerdot, va patir novament persecució (fins i tot es publicà que havia estat afusellat) i, per segona vegada, retornà a Perpinyà on el nou bisbe l’acollí com havia fet el predecessor.

Bartomeu Barceló es passejà tota la vida amb Ramon Llull a una mà, com a senyera per defensar la llengua i la cultura, i amb Vicenç de Paul a l’altra, com a referent de la lluita social a favor dels desvalguts que ell practicà en els asils, escoles, centres de caritat, balnearis i hospitals on va servir, en un itinerari novel·lesc i nòmada (ell es definia com «un ocellet boscà»), amb estada a més de dues dotzenes de municipis. A partir de 1943, en ple franquisme, va alternar les destinacions entre Mallorca i el Principat; els darrers anys a la Casa de la Caritat de Sabadell i al Sanatori de Terrassa, on a finals de gener de 1973 va patir un atac de feridura que resultaria luctuós. Traslladat a Barcelona, va morir dia 11 de febrer en el Convent dels Paüls, en el si de la congregació on, setanta anys abans, havia començat la vida religiosa. Va ser enterrat a un nínxol del cementiri de les Corts, sense epitafi, sense nom i sense satisfer el desig de tenir, com a darrer llit, «el fossar on jeu ma dolça mare a Felanitx». Aquest és, de tots els seus exilis i refugis, el que encara clama retorn i reclama reparació.