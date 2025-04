El Govern renunció a más de 216.000 euros al vender sus acciones a S'Esplet

La conselleria de Agricultura renunció en abril de 2023 a más de 216.000 euros cuando decidió vender su participación en la cooperativa S’Esplet de sa Pobla. En una decisión cuyos motivos son calificados de “inciertos” por algunas fuentes, el llamado Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), dependiente de la conselleria presidida entonces por los ‘podemitas’ Mae de la Concha como consellera y Fernando Fernández como director general, tenía derecho a percibir un total de 336.000 euros correspondientes al 11,44% de su participación en el patrimonio neto de la cooperativa, cifrado en más de 2,9 millones de euros, pero decidió cerrar la venta por el 50% de los 240.200 euros (20 millones de pesetas) que había aportado el Govern en 1993 cuando se constituyó la cooperativa.

Así, se cerró la venta de estas acciones por 120.100 euros que S’Esplet ya ha pagado al ejecutivo. Se acordó una rebaja del 50% que IRFAP no estaba obligado a aplicar, ya que, según los estatutos de la cooperativa, este requisito era aplicable solo a los socios productores que decidieran voluntariamente darse de baja de la sociedad dedicada a la exportación de patatas, pero no a los socios no productores como la citada entidad pública dependiente de Agricultura, que podía percibir la cantidad íntegra (240.200 euros) si se optaba por la recuperación del capital social invertido en 1993. La diferencia entre los 336.000 euros que podría haber percibido por el 11,4% de sus acciones y los 120.100 euros que finalmente ha cobrado el Govern arroja la cifra aproximada de 216.000 euros a los que renunció Agricultura, en una decisión que, según Més per Mallorca, es lesiva para los intereses públicos y, tal y como denunció el martes la agrupación de Més per sa Pobla, implica una “grave descapitalización de la payesía ‘poblera’” y un “menosprecio hacia una estructura colectiva histórica”.

Además, tal y como refleja el acta de la sesión del IRFAP en la que se aprobó la venta de las participaciones del Govern a S’Esplet, “independientemente del valor de venta acordado entre las partes, la liquidación del impuesto correspondiente con la Hacienda Pública se calculará en base al importe más elevado de valoración, es decir, sobre los 336.085 euros”. Ello significa que, a pesar de vender las acciones por un precio un 50% más barato, se tuvieron que pagar impuestos como si la operación se hubiera cerrado por la cantidad más elevada, lo que supondría una doble pérdida.

Todas estas operaciones llevan a pensar a la formación Més que la liquidación de S’Esplet prevista en una reunión de accionistas este miércoles esconde un “pelotazo clarísimo” que vendría forjándose desde hace años, en palabras de Vicenç Vidal, actual diputado nacional y exconseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca entre 2015 y 2019. Vidal explica que cuando era conseller recibió muchas presiones de S’Esplet para que el Govern vendiera sus acciones, “a cambio de paz social” en una legislatura muy conflictiva con las organizaciones agrarias como Asaja, dirigida entonces por el actual conseller Joan Simonet. Finalmente, la venta se formalizó con Podemos al frente de Agricultura cerca de las elecciones de 2023 y casualmente, según subraya Més, Fernando Fernández ha mantenido el cargo de director general con el PP. “Que cada uno saque sus conclusiones”, apunta.

Esta operación habría facilitado la liquidación de S’Esplet. Més cree que la intención de liquidar la cooperativa es antigua. El objetivo sería la venta de las dos parcelas, una rústica y otra urbana, que posee la sociedad en sa Pobla, cuyo valor sería de unos 4 millones de euros que ahora se repartirán entre un número determinado de socios entre los que ya no estará el Govern. La formación ecosobernista cree que Joan Company, actual gerente de la sociedad y actual presidente de Asaja, estaría detrás de la operación. El interés último sería “quitar de en medio a los accionistas principales para liquidar la sociedad y hacer un negocio inmobiliario redondo”. Més recuerda que Company, hermano del exconseller y también exdirigente de Asaja, Biel Company, ya era el gerente de la anterior cooperativa agraria y ganadera de sa Pobla sobre la que se creó S’Esplet con el objetivo de comprar patatas a los productores locales y comercializarlas en el exterior “a través de empresas de la familia Company”. Al ver que los beneficios no eran los esperados, “muchos payeses acaban buscando otras vías para comercializar sus patatas”. Según este partido, la cooperativa dirigida por Juan Company, al que en 1993 “se le asignó un sueldo de 10 millones de pesetas al año”, ha ido comprando las acciones de payeses “a precio de ‘patató’, al igual que las del Govern”, para acaparar gran parte de las participaciones. Así, los beneficios de la venta de los terrenos serán mayores. “Es un pelotazo clarísimo realizado a costa del esfuerzo de los payeses”, se muestra contundente Vicenç Vidal.

Fernández: “S’Esplet necesitaba una reestructuración interna profunda”

El director general de Agricultura, Fernando Fernández, ha respondido a las críticas de Més hacia su gestión con motivo de la venta de las acciones del Govern a la cooperativa S’Esplet y ha asegurado que el proceso se llevó a cabo con la máxima transparencia. “Yo no firmé nada, la entidad que aprueba la venta de las participaciones es el consejo de administración del IRFAP y se hizo de forma escrupulosa, con la presencia de la Abogacía de la comunidad autónoma y Hacienda”, explica.

Fernández añade además que “históricamente” Agricultura “ha tenido participación en muchas sociedades agrarias” y se han ido liquidando las acciones “entre las dos o tres últimas legislaturas”. “Solo quedaba S’Esplet”, subraya. Respecto a la decisión de percibir solo el 50% de los 240.000 euros aportados por el Govern sin estar obligado a ello, Fernández apunta que “al final se decidió que estaríamos al mismo nivel que cualquier otro socio de la cooperativa” por deferencia a la sociedad agraria.

El director general añade que S’Esplet “necesitaba una reestructuración interna profunda” porque de los 49 socios de la cooperativa “solo once eran productores de patata, lo que era insostenible para su viabilidad”. Fernández asegura que cuando se firmó la venta de las acciones “no se sabía que S’Esplet iba a liquidarse” y que si esta operación se hizo en periodo preelectoral es porque “el procedimiento no pudo realizarse antes”. El alto cargo de la Conselleria califica de “interpretación muy fea” la insinuación de que él ha conservado el cargo con el PP como una presunta contraprestación por su gestión favorable a la venta de las acciones del Govern a un precio muy reducido.