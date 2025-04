Las excursiones en todoterreno a Cala Murta ya se realizaban el verano pasado

Las excursiones en vehículos todoterrenohasta la misma orilla de Cala Murta, organizadas por la compañía hotelera que gestiona el Hotel Formentor, Four Seasons, ya se llevaban a cabo el pasado verano, coincidiendo con la reapertura del establecimiento turístico tras la reconstrucción ejecutada por Emin Capital. Así lo atestiguan diferentes publicaciones difundidas por ‘influencers’ que ya han sido eliminadas de las redes sociales y que, en algunos casos, incluían videos que muestran un vehículo 4x4 en dirección a la playa protegida de Cala Murta, donde los turistas podían disfrutar de un exclusivo pícnic junto al mar.

Estos posts que diversos ‘influencers’ desarrollan para publicitar los servicios que ofrece el Hotel Formentor demuestran que las excursiones a Cala Murta, una playa virgen que forma parte de un Área Natural de Interés Paisajístico (ANEI) y en la que el acceso en coche está totalmente prohibido, han sido una práctica habitual de la empresa turística desde que el Hotel Formentor retomó la actividad el pasado año. La fundación Rotger Villalonga, propietaria de la finca donde se ubica la cala, aseguró el lunes que no tenía conocimiento de estas actividades, a pesar de que, según admitió la empresa turística, tienen un acuerdo de colaboración.

El todoterreno usado para llegar hasta la playa de Cala Murta. / D. M.

Uno de estos ‘influencers’ que, en agosto de 2024, destacó las virtudes del Hotel Formentor y las experiencias complementarias que ofrece el establecimiento a sus clientes, es David Moralejo, director de una revista internacional especializada en turismo de lujo. En una publicación difundida por Four Seasons en verano del pasado año, Moralejo cuenta su “magnífica experiencia como primer huésped” del Hotel Formentor. En el video protagonizado por este ‘influencer’, explica que “resulta sencillo autoproclamarse hotel-destino cuando tienes 40 hectáreas de naturaleza a tu alrededor repleta de altísimos riscos, caminos de curvas imposibles, calas de agua cristalina, cuevas...Casi 100 años después de su nacimiento, Four Seasons escribe el capítulo más esperado en la historia del icónico Formentor”. El documento resalta las bondades del Hotel y su entorno, los viñedos, la gastronomía o la arquitectura del establecimiento. Y también destaca como uno de los mejores “planes” una siesta “bajo los pinos de Cala Murta, un paraíso casi inaccesible, pero no desde Four Seasons: podrás llegar aquí en 4x4 o en barco”. Mientras suena la voz en off se ven imágenes de un jeep, el mismo vehículo que aparece en la foto a escasos metros del mar que se ha viralizado estos días, bajando por una pista en dirección a Cala Murta.

Indignación municipal

El Ayuntamiento de Pollença ha expresado su indignación por estas excursiones organizadas por el Hotel Formentor. La regidora de Medio Ambiente, Steffy Pozo, explica que su departamento está preparando un escrito que remitirá a la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para “pedir explicaciones” sobre estas actividades sobre las que, según apunta Pozo, el Consistorio no tiene ningún control por falta de competencias, ya que “los vehículos bajan por caminos privados”. La única administración con poder para “autorizar o restringir” las excursiones es la conselleria presidida por Joan Simonet, añade la regidora, que estos días ha intentado contactar sin éxito con el agente medioambiental destinado en la zona de Formentor.

Un pícnic frente al mar después de un trayecto exclusivo en 4x4, en otra captura de pantalla del video de un 'influencer'. / D. M.

La regidora cree que las excursiones con 4x4 a pie de playa son un “atentado ecológico” que, además, contrasta con las restricciones de tráfico que están operativas en Formentor durante la temporada alta. “No puede ser que ellos hagan lo que quieran mientras el resto tiene que adaptarse a las limitaciones”, señala Pozo.

El equipo de gobierno PSOE-Més no descarta aprobar una moción plenaria para reclamar que puedan restringirse las actividades que desarrolla el Hotel Formentor en el entorno del establecimiento.