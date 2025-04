Dos ediles abandonan Vox Alcúdia y amenazan la mayoría del PP

Dos de los tres regidores de Vox en el Ayuntamiento de Alcúdia han comunicado de forma oficial su baja del partido ultraderechista para ingresar en el grupo mixto en un movimiento que amenaza la estabilidad del equipo de gobierno entre PP, Unió per Alcúdia y Vox liderado por la alcaldesa Fina Linares (PP). Este lunes por la mañana los dos ediles, Juan Mateu Gual y Margarita Ferriol, han registrado sendos escritos en los que anuncian su baja como miembros de Vox, una decisión que adoptaron el pasado jueves 27 de marzo, al tiempo que han comunicado su intención de seguir en el equipo de gobierno como regidores no adscritos, aunque Mateu Gual ya no tiene a su cargo ninguna área de gestión al ser destituido el pasado mes de febrero al destaparse que había gastado en beneficio propio miles de euros en taxis y restaurantes. Además, algunas fuentes explican que este edil ha enviado en los últimos días mensajes a sus contactos asegurando que también se despide del equipo de gobierno. De esta forma, Vox queda con un único representante en el pleno municipal, el teniente de alcalde Juan Sendín.

La marcha al grupo mixto de Juan Mateu Gual y Margarita Ferriol, actual regidora de Patrimonio, Informática y Estadística, abre un interrogante con respecto al futuro del equipo de gobierno, que necesita el apoyo de al menos uno de los dos ediles díscolos para conservar su mayoría municipal. La alcaldesa no oculta su inquietud sobre esta cuestión, aunque subraya que “de momento” mantiene una mayoría suficiente para gestionar el Ayuntamiento. Linares confía en que la regidora Ferriol mantenga su compromiso con el actual equipo de gobierno, ya que sus relaciones con el otro exedil de Vox, Juan Mateu Gual, han quedado seriamente tocadas tras tomar la decisión de destituirle y lanzarse duras críticas mutuamente en el último pleno municipal a raíz de los gastos municipales de miles de euros que la alcaldesa calificó de “poco éticos”.

“De momento, la regidora no me ha dicho que deja los cargos del equipo de gobierno y yo no tengo intención de cesarla porque no tengo ningún problema con ella”, ha apuntado la alcaldesa popular. Por ahora, “toca esperar”. El jueves está convocado un pleno ordinario en el que podrían empezar a verse los primeros movimientos por parte de los dos ediles que han abandonado Vox. También está por ver cómo afecta al equipo de gobierno liderado por el PP el hecho de que tenga que apoyarse en los votos de dos concejales tránsfugas, una circunstancia que seguramente generará duras críticas desde la oposición que podrían ampliar el desgaste del pacto tripartito.

En el caso de que finalmente Mateu y Ferriol vayan por libre y no presten su apoyo al gobierno municipal, Linares admite que “tocará mover ficha” para buscar mayorías alternativas. Algunas fuentes aseguran que ya se ha puesto en contacto con los dos ediles de Més per Alcúdia, si bien Linares lo niega, no sin reconocer que en caso de quedar en minoría “no descarto nada”.