El Hotel Formentor no tiene permiso para llevar a turistas en todoterrenos a Cala Murta

El Four Seasons Formentor no tiene autorización para organizar excursiones destinadas a sus clientes para disfrutar de un picnic a pie de playa en Cala Murta, playa protegida a la que, según ha difundido la empresa turística que gestiona el famoso establecimiento, pretenden llegar con vehículos 4x4 que aparcan a pocos metros del mar.

Así lo ha confirmado este lunes a este diario Joan Comas, el gerente de la Fundació Rotger Villalonga, entidad propietaria de la finca de Formentor donde está ubicada la playa de Cala Murta. «Ni nosotros hemos autorizado esta actividad ni nadie nos ha solicitado permiso para llevarla a cabo», explica. Comas assegura que la fundación tuvo conocimiento de esta polémica actividad el pasado viernes, cuando desde el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pollença le preguntaron si se habían autorizado estas excursiones. El mismo día, este diario alertó a la institución municipal de la existencia de los anuncios publicitarios que Four Seasons había lanzado a través de las redes sociales en las que se explicaba la actividad, con llamativas fotos en las que se veía un jeep a escasos metros del mar, justo encima de la playa. El Consistorio no tenía conocimiento de ella y aseguró que investigaría al respecto.

Otra imagen para promocionar los picnics en Cala Murta. / D. M.

Los anuncios, que ya han desaparecido de las redes donde se publicaron, promocionan estas excursiones como «la aventura más exclusiva» en una emblemática cala de la península de Formentor que «solo es accesible en barco, caminando más de 30 minutos a pie o a través de esta experiencia única de Four Seasons», compañía que, según añade, «es la única que tiene acceso para entrar en coche» a la cala que «está a solo 15 minutos». «Es el momento de disfrutar de un picnic de ensueño al lado del mar», concluye el anuncio.

No obstante, la fundación que gestiona la finca niega que Four Seasons pueda bajar en coche a pide playa para servir picnics a sus clientes porque, simplemente, no tiene permiso para ello, si bien el gerente admite que existen otros caminos de uso público para acceder a la cala sin tener que usar el camino principal, que suele estar cerrado con llave. «Cuando vimos el anuncio quedamos alucinados, no teníamos ni idea de esta historia», señala Joan Comas. La Fundació Rotger Villalonga se puso en contacto con el Hotel Formentor para saber si estas excursiones son organizadas por la empresa gestora del establecimiento turístico. Al parecer, Four Seasons se desmarcó de esta actividad, que atribuyó a una empresa externa que organiza excursiones por la zona. Actualmente, los anuncios que incluyen la polémica foto de un vehículo todoterreno sobre la misma playa de Cala Murta ya han desaparecido de las redes sociales.

También el pasado viernes, este diario se puso en contacto con Four Seasons para saber si eran ellos los responsables de la actividad. «Nosotros ofrecemos una experiencia exclusiva llamada Formentor Legacy, en colaboración con la Fundación Roger Villalonga. A través de esta actividad, los huespedes descubren la historia y el legado de la península de Formentor, un área de gran interés por su riqueza natural y cultural. Durante la experiencia, los huéspedes pueden explorar la península a través de rutas de hiking y también en bicicleta eléctrica. Además, Formentor Legacy incluye una parada en Cala Murta, una parada que les permite conectar con la naturaleza y la historia», explicaron las fuentes consultadas, que no quisieron entrar en detalle sobre si esta experiencia incluía el transporte en 4x4 hasta la playa.

Este lunes, la plataforma SOS Residents ha denunciado estas excursiones. «Además de ocupar media playa con las hamacas, construir su hotel de forma ilegal y dejar montañas de escombros en todo el bosque, ahora ofrecen excursiones con un 4x4 para llevar a los turistas (ricos) a hacer un picnic en Cala Murta», han criticado.