Poca puntería en la diana de la legalidad

La diana no se sitúa en un lugar diáfano para poder apreciar si alguien está en condiciones de disparar con acierto en este asunto del campo de tiro de So na Mora de Algaida. Ni el Ayuntamiento, al proponer el cierre que ha ejecutado el Consell, ni el propietario al alegar indefensión y pedir la continuidad cautelar de la actividad, disparan la misma munición y además, lo hacen con argumentos de calibre diferente. Mantengámonos pues a buen resguardo, con observación panorámica, porque aquí se cruzan tiros en todas direcciones. Una cosa queda clara sin embargo. Es la confirmación de que antes de garantizar una instalación en terreno agrícola sigue siendo imprescindible desbrozar mucha burocracia, mucha confusión y mucha inconsistencia normativa. La descripción del promotor, según la cual las administraciones no supieron indicarle de entrada a quien correspondía tramitar la autorización, da algunas pistas de lo ocurrido. El campo de tiro se encauzó con una licencia de Agricultura por vía del agro-ocio, el permiso de la Guardia Civil limitado a modalidades de foso olímpico y hélice y con una declaración responsable ante el Ayuntamiento. Sobre este trípode se basa la solicitud de continuidad cautelar. Con todo, en la casa consistorial de Algaida sostienen que el campo de tiro no dispone de título urbanístico habilitante y al pedir a la Agencia de Defensa del Territorio que cerrara la actividad, también se han documentado construcciones no autorizadas para actividades complementarias. También quejas por parte del vecindario. Nadie ha visto venir los tiros. O si los ha percibido con antelación ha mirado a otra parte. Con claridad y precisión previa en la definición política y la gestión administrativa se hubiera hecho pleno en la diana del acierto evitando, de paso, daños colaterales. Si un campo de tiro no entra en el modelo de municipio que defienden PSOE y Més de Algaida, como dicen ahora, y se considera una actividad impropia de suelo rústico, era imprescindible que desenvainaran las armas legales para evitar su ejecución antes de que moviera la primera piedra.