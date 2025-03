Caleseros de homologación avanzada

Mientras en Palma los conductores de galeras rechazan de plano pasarse a la atracción eléctrica y se promocionan como hipotéticos taxistas en base a unas licencias que ellos califican de «vitalicias y hereditarias», en Alcúdia son los propios caleseros los que han dado el paso de desenganchar el caballo y a su vez enganchar al Ayuntamiento con los avances sin retroceso hacía el respeto animal asociado a una imagen y promoción turística más sostenible y consecuente. Así de distintas pueden ser las cosas y los comportamientos de un extremo a otro de la isla. Cuando el próximo 15 de abril las ocho primeras calesas de tracción eléctrica silenciosa empiecen a brindar sus servicios a los turistas de la bahía de Alcúdia, habrá que encuadrar la consolidación de la iniciativa sobre una confluencia de méritos destacables por infrecuentes. Primero, que hayan sido los propios conductores de galeras quienes hayan impulsado el cambio. Segundo, que el Ayuntamiento haya recogido el guante adaptando la ordenanza correspondiente y no haya restado protagonismo a los verdaderos artífices de la transformación, cosa, por cierto, poco frecuente en la política actual y tercero que, con la producción de vehículos que se posibilita desde Xátiva, Alcúdia sea ya el primer municipio de Europa con calesas eléctricas homologadas por el Gobierno. Todo ello nos lleva a sostener que los caleseros alcudiencs actuales también han sabido homologarse con los tiempos en los que les ha tocado trabajar y en respecto animal en época de calor creciente. En estas condiciones, los vehículos de Alcúdia, disponibles ya en la temporada turística que esta a punto de empezar, ofrecen el plus de nuevos atractivos. Nadie se topará con el repelente del castigo animal y de la contaminación de combustible cuando quiera subirse a ellos. Solo será en Alcúdia de momento, pero cabe esperar que el ejemplo se vaya extendiendo, aunque en Palma, plaza clave en este asunto, por lo que se ve, el vuelco tardará y no será por la vía del cordial entendimiento entre las partes. Será por la acción de un gobierno municipal que en eso sí ha hallado unanimidad.