Vecinos de Cas Català alertan sobre posibles conflictos de interés en la construcción de 60 viviendas de precio limitado

La oposición socialista y un representante de una plataforma vecinal de Cas Català sugirieron este jueves en el pleno municipal la existencia de “intereses especulativos” con posibles ramificaciones político-administrativas en el proyecto de un promotor privado para construir 60 pisos de precio limitado en un solar urbano de esta zona residencial, un plan que, desde que trascendió, ha generado una gran alarma entre los residentes en el lugar.

Primero, la portavoz socialista local, Nati Francés, aseguró que se trata de “una operación especulativa”. Francés recordó que desde hacía años no se había producido ningún desarrollo en esta propiedad privada y “ahora, de repente, cuando se puede construir vivienda a precio limitado, sí interesa este solar”.

Igualmente, cuestionó que el Ayuntamiento se haya acogido al decreto autonómico contra la emergencia habitacional que hace posible esta promoción urbanística. “Nosotros ya les dijimos hace meses que mirasen con calma solar por solar, para evitar que pasase lo que ha pasado en Cas Català”, afirmó.

Al final del pleno de este jueves, intervino también un portavoz de la plataforma vecinal de Cas Català que se opone a la construcción de estas viviendas, al entender que se proyectan sobre “un barranco”, lo que supondría un riesgo por posibles inundaciones, y al considerar que la infraestructura urbana y viaria no está preparada para afrontar ese crecimiento residencial.

14.000 metros cuadrados

“No nos oponemos a que se construyan viviendas. Las necesitamos, pero no en cualquier lugar ni a cualquier precio. Se van a destruir 14.000 metros cuadrados de pino y bosque mediterráneo. Eso ahora es un oasis. Van a construir en las laderas de un barranco. Van a saturar un barrio ya de por sí saturado. Hay un solo acceso y una sola salida que está saturada”, dijo este representante vecinal.

A continuación, señaló que el solar perteneció a un miembro de la familia Truyols hasta marzo de 2024, mes en que, según afirmó, lo compró la familia Balaguer Montaner. “La ley [autonómica contra la emergencia habitacional] entra en vigor en mayo de 2024. Y luego resulta que la promotora se constituye el 28 de junio. Tanto la familia Truyols como la familia Montaner, por lo que hemos investigado, están ligadas históricamente a este Ayuntamiento. No soy nadie para acusar a nadie de nada. Pero blanco y en botella, cuando las cosas se hacen con estas prisas”, aseveró, sin dar más nombres.

Jaime Bujosa

En varias intervenciones durante el pleno, el teniente de alcalde de Urbanismo, Jaime Bujosa (PP), respondió que desconocía esos apellidos que le estaban mencionando y, en alusión a lo afirmado por Francés, argumentó que no es una operación especulativa. “Tenemos unos señores que aprovechan la ley para hacer las viviendas. No hable de especulación. Hasta he oído decir que hacía un año se había cambiado la propiedad. No es verdad. El solar ha sido de la misma familia toda la vida. No lo han comprado ahora. Cuando tú haces una promoción tiene que pasar de persona física a promotora. Siempre es la misma familia”, afirmó.

Tras mostrarse comprensivo con las reivindicaciones de los vecinos y asegurar que él también estaría preocupado si viviera allí, Bujosa subrayó que todavía no ha recibido el proyecto final de los pisos. Dijo que el Ayuntamiento sólo tiene de momento un proyecto básico, ante el cual la administración solicitó a los promotores un informe para que aclarase unas deficiencias previas. También enfatizó que, si durante la futura tramitación los técnicos constatan la existencia de posibles riesgos, serían los primeros en denegar la autorización.