El mildiu amenaza a las plantaciones de patata de sa Pobla

En algunas fincas de sa Pobla se pueden ver patateras afectadas por el mildiu (también conocido como tizón tardío). La lluvias de este marzo provocan que el mildiu, una enfermedad causada por el hongo Phytophthora infestans, prolifere especialmente cuando la temperatura oscila entre los 10 ºC y los 27 ºC y la humedad es superior al 90% durante dos días consecutivos. "La 'calitja' de estos días, junto a la subida y bajada de temperatura da vida al hongo", afirman los payeses, señalando el agua en barro en suspensión y la humedad, principalmente.

El año pasado en estas fechas el tiempo era diferente, el mildiu no atacó de esta forma porque prácticamente no hubo lluvias en los primeros meses del año. El origen de la enfermedad suele encontrarse en algún tubérculo contaminado de campañas anteriores que quedó en el campo o por la germinación de las esporas invernales (oosporas). Estos tubérculos problemáticos contienen micelios del hongo que, en determinadas condiciones climáticas, producen esporangios, es decir, estructuras almacenadoras de esporas. Se reconoce el mildiu porqué en las hojas aparecen manchas de forma irregular, primero verdes y luego oscuras, a menudo con un halo amarillento. En el envés de las hojas destaca la presencia de pelusilla blanca debida a las fructificaciones del hongo.

Algunos payeses se quejan de las limitaciones que actualmente tienen para tratar las patateras con herbicidas. "No podemos comprar algunos productos que necesitamos para acabar con el mildiu, que antes nos iba bien ", y eso hace "peligrar sacar adelante la cosecha si hay mucho hongo", asegura Joan Serra. Además, subrayan, "los precios para tratar el mildiu están por las nubes, esto de trabajar en el campo ya no se puede aguantar", afirma Miquel Crespí.

Un cultivo de patatas en el entorno de sa Pobla. / Tonina Crespí

Además, afirman que el producto actual no hace tanto efecto como el que había antes. Después, sentencian, "viene género de fuera cultivado con muchos herbicidas y se puede adquirir barato para su consumo. El mundo al revés. Nos quieren exterminar". El mildiu en la patata es sin duda uno de los principales enemigos de este cultivo, ya que genera cuantiosas pérdidas económicas en cada campaña. Además, el hongo que provoca esta enfermedad no ataca únicamente a este tubérculo, sino también a otros cultivos, por lo que las afectaciones pueden llegar a ser muy relevantes si no se frena su propagación a tiempo.

Menos cultivos de patatera

Algunos payeses explican que este año han sembrado menos o directamente ya no han sembrado patatas. Entre otros, es el caso de Joan Socies, que este año ha apostado por ampliar el cultivo del cacahuete, que se encontraba prácticamente en peligro de extinción. Otras tierras que se pueden ver con patateras están cultivadas por portales exportadores de la localidad, que se dedican a la siembra y el cuidado de la finca de payeses retirados o que directamente no quieren sembrar porque no les sale a cuenta.

Así las cosas, la idiosincrasia del cultivo de la patata va cambiando en esta localidad conocida como la máxima exportadora de este tubérculo a tierras europeas, así como también proveedora de restaurantes y hoteles de la costa cercana, como el Port d'Alcúdia o Can Picafort.

La patata de sa Pobla es un producto agrícola emblemático de la localidad mallorquina y es reconocida a nivel local e internacional. Se distingue por su sabor y textura. Pronto vendrá la campaña de exportación, en la que la patata poblera viaja conquistando los paladares de países europeos. En la localidad es utilizada en varios platos, principalmente para cocinar los típicos fritos de cerdo y ahora en Pascua, el frito de cordero. En la localidad también celebran una feria dedicada a este tubérculo. La historia de la patata también estuvo marcada en la localidad por la historia de la Cooperativa Agrícola Poblense.

