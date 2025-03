La Iglesia de Alcúdia ayuda a las últimas dos familias okupas que estuvieron en Bellevue

La Iglesia de Alcudia emerge como última esperanza para las últimas dos familias que aún no han encontrado dónde estar, después de su desalojo de los aparthoteles Bellevue, en el Puerto de Alcudia. "El miércoles por la noche fuimos a la Iglesia porque no sabíamos a dónde ir, después de salir del hostal que nos ofreció el Ayuntamiento de Alcudia al salir de Bellevue", explica Carla (nombre ficticio).

Van de hostal en hostal. Son una mujer, ella, de 35 años, con dos niños de 5 y 11 años. La otra familia está conformada por su primo, Juan Carlos, con su mujer y sus hijos, de seis y dieciséis años. Todos proceden de Colombia. En este último hostal van a estar hasta el sábado a las doce del mediodía, "después no lo sé ", explica Carla, que trabaja en un hotel de camarera de pisos. El año pasado estuvo haciendo la temporada y el hotel le proporcionó hospedaje, así como hace con varios trabajadores, a cambio de una mínima cantidad. "Además, nos dan la comida, pero solo podía estar allí sola, no con los niños".

En enero quiso traer a sus hijos de Colombia. Ella trabaja, su primo empieza el martes, según ha explicado. Aquí en la Isla también estaba su primo, y a principios de enero también vino su mujer y los hijos. "Al principio estuvimos unos días en hostales hasta que supimos lo de Bellevue. Pagamos mil euros para entrar", afirma.

"No hemos venido a España como delincuentes ni para estar señalados por la sociedad", subraya. Los niños, sigue, los recibió en Sevilla. "En principio buscaba una oportunidad en Sevilla, pero no sé dio". No se plantea volver a su país porque, "estoy con protección internacional, en proceso de asilo". La situación causa alarma principalmente por los niños de ambas familias. "No estoy haciendo nada ilegal, intento buscar una oportunidad aquí con los niños. Trabajo. Espero encontrar un lugar donde podamos estar", insiste esta colombiana.

Una de las 150 okupas de Bellevue

Carla es una de las 150 okupas que vivía en los aparthoteles del complejo turístico Bellveue, en el Puerto de Alcudia. Una empresa de seguridad dedicada a los desalojos los fue desocupando, después de que firmarán una declaración voluntaria para salir con la condición de no interponerse denuncias por ambas partes.

El Ayuntamiento de Alcudia puso a disposición de varias familias la estancia en un hostal de la zona, a otros se les ofreció ir a Palma. A Carla y a la familia de su primo ahora también se les ofreció esta opción, para unos días, "pero nuestro trabajo está por aquí y no nos vamos a ir tan lejos". Debido a su cultura tienen fe de que algo encontrarán. De hecho, su fe es lo que los mantiene con fuerza, viviendo unas circunstancias que ya están al límite.