Así están transformando Cala Rajada los alemanes: "Pisos de calidad media alta"

Tok, tok, tok. La punta del vehículo de obra perfora la tierra como un pájaro carpintero de acero. Tok, tok, tok. Un metro cuadrado de tierra tras otro se afloja. La excavadora ya está esperando, lista para cargarlo todo en un gran camión. Tok, tok, tok y hum, hum, hum: ese es el omnipresente ruido de fondo en Cala Rajada en estos momentos. Actualmente se está retirando la vegetación de ocho grandes parcelas privadas, se está excavando la tierra y se están poniendo los cimientos. Para un nuevo espacio vital que los asalariados normales de la zona difícilmente podrán permitirse.

Pisos de lujo, demasiado caros para muchos

La mayoría de las parcelas estaban sin uso y cubiertas de maleza. En las otras había casas, que ahora han sido arrasadas. Pronto se construirán grandes complejos de apartamentos en las parcelas. «Pisos de lujo», los llaman los lugareños, a menudo con un suspiro. «Pisos de calidad media-alta», los llama el responsable de obras del Ayuntamiento de Capdepera. Pero también lo confirma: Es poco probable que sean asequibles para la población en general.

Un proyecto de construcción en la calle Castellet ya está muy avanzado. / Sophie Mono

Bum, bum, bum. El paisaje sonoro de la calle Castellet ya ha cambiado. Una de las dos obras de la carretera que va desde la plaza del mercado a través de la ciudad ya está más avanzada que las otras. El armazón está colocado, los albañiles golpean las piedras. Además de la grúa de construcción, una oficina de ventas provisional atrae la atención de los viandantes. Junto a ella hay un atractivo cartel publicitario. «Los Palmitos» es el nombre del nuevo centro.

Las 32 viviendas se anuncian en español, alemán e inglés. Todas tienen entre 85 y 1 10 metros cuadrados, además de amplias terrazas, balcones o jardines privados. Y un jardín y piscina comunitarios. Según la promotora Sunset Group Mallorca, costarán entre 385.000 y 500.000 euros. Más gastos accesorios. «Demasiado para la gente del pueblo», dice un anciano español que pasa por delante de la obra hacia su café favorito de la esquina. Y se lo quita de encima. «Es una locura. Los jóvenes necesitan urgentemente espacio para vivir y no lo encuentran».

Los pisos sencillos no son rentables

«Los promotores inmobiliarios se centran en este tipo de pisos porque los costes de construcción son altos y ya no les resulta rentable atender a la parte baja del mercado», explica Anke Köhler. Esta alemana dirige la inmobiliaria CCC Real Estate en Cala Rajada desde hace más de 15 años y participa directamente en las promociones de la localidad. «Ya no se puede construir un simple piso nuevo y luego pedir sólo 250.000 euros por él. Aunque la demanda en este segmento de precios sería, por supuesto, alta. Pero ya no compensa. Así que muchos promotores inmobiliarios están subiendo de nivel, centrándose en construir pisos de más categoría, con un equipamiento más lujoso, y dirigiéndose directamente a un grupo de compradores diferente, más acaudalado. Y éstos suelen ser extranjeros adinerados».

Sobre todo, son los alemanes los que buscan este tipo de propiedades en Cala Rajada. «Generalmente gente de 45 años o más que busca algo chic y elegante y a la última». Ahora se suelen pedir 550.000 euros por un piso de 100 metros cuadrados, mientras que un ático en lo alto del complejo de apartamentos puede costar unos buenos 800.000 euros, dice Köhler. Mientras tanto. En comparación con 2017, los precios de la vivienda en la ciudad se han duplicado en algunas zonas.

Sólo como segunda residencia

Actualmente se están preparando numerosas parcelas para la construcción de viviendas. / Sophie Mono

Significativamente, la gran mayoría de los compradores no utilizan los nuevos pisos para emigrar a Mallorca de forma permanente, sino como segunda residencia, afirma Köhler. Su propia casa de vacaciones en el sur, durante unas agradables semanas o meses al año, sin renunciar a su vida en Alemania. El agente inmobiliario habla por experiencia: en Cala Rajada ya se han construido varios complejos de apartamentos de este tipo en los últimos años. También existe el proyecto residencial de lujo «Luz de Cala Rajada» - casas adosadas que actualmente se anuncian por algo menos de un millón de euros y que ya están terminadas.

También hay una tendencia a venir a la isla todo el año. Pero la gente que emigra de verdad tiende a buscar casas unifamiliares o fincas con intimidad fuera del centro», dice Köhler. Sólo los «semi-residentes» se conforman con un piso. El ayuntamiento no está dispuesto a calcular cuántos de ellos se mudarán a los nuevos complejos de apartamentos en los próximos años. Sin duda, serán varios cientos. «Y también habrá algunos proyectos de construcción más de este tipo», revela el jefe del departamento de construcción.

Un mundo paralelo en construcción

Cientos de personas se mudan a una ciudad de 6.800 habitantes, pero no del todo. Que no aparecen en las estadísticas de población. Que pueden estar más interesados en vivir aquí que la mayoría de los veraneantes que inundan la ciudad portuaria cada verano, pero que tienen su centro de vida a más de 1.000 kilómetros, en el norte. Que nunca firmarán un contrato de trabajo en España ni matricularán a sus hijos en las escuelas locales. Personas que a menudo sólo tienen idea por los medios de comunicación de que una gran parte de la población de su segunda residencia está desesperada por alquilar y comprar en Cala Rajada - y que apenas tienen contacto con la sociedad española.

Es una especie de anidamiento de personas que no sólo son originariamente foráneas a esta zona, sino que siguen siéndolo», dice Pere Salvà, suavizando la dureza de sus palabras con su voz bonachona. Durante décadas, este geógrafo humano ya jubilado investigó en la universidad sobre la población balear. «Cuando en los años 80 más europeos del norte empezaron a comprar propiedades aquí, se decía: 'Los mallorquines vendemos nuestras casas y en su lugar alquilamos'. Hoy en día, el alquiler ya ni siquiera es una opción para muchos», afirma.

El problema se agrava con el aumento de residentes a tiempo parcial. Es cierto que muchos de ellos aportan cierto poder adquisitivo a las ciudades, del que se benefician empresarios, restauradores y artistas locales. «Pero, al mismo tiempo, esto incrementa los precios de los productos y de la propiedad». Salvà también se muestra crítico con el desarrollo cultural. «Se están creando guetos. Esto ya se puede ver en muchas zonas de Calvià, así como en las urbanizaciones de la bahía de Palma». Los segundos o incluso terceros propietarios están contribuyendo a la aparición de las llamadas «ciudades del sol», como en California, donde a los residentes les interesa casi exclusivamente el buen tiempo.

Salvà cree que el estilo de vida en Cala Rajada también podría verse afectado por el creciente número de semiresidentes. Aunque vivan en el centro del pueblo y no en asentamientos aislados. «Sin embargo, los pueblos costeros que se caracterizan por el turismo, como Cala Ratjada, ya han perdido mucho de ese sentido de comunidad de pueblo que se siente con más fuerza en el interior de la isla». Duda de que los residentes a tiempo parcial enriquezcan la vida del pueblo con nuevos impulsos.

Mucho entre ellos

«A algunos semiresidentes les gusta asistir a una fiesta de Sant Antoni. Hay puntos de contacto aquí y allá», dice Anke Köhler. Los actos benéficos organizados por artistas alemanes también son dignos de elogio. Sin embargo: «Gran parte de lo que hacen los alemanes en el pueblo está alejado de los mallorquines. Esto es especialmente cierto para los que no viven aquí permanentemente». La gente va a pubs alemanes y pasa el tiempo con otros alemanes. Debido a la gran cantidad de emigrantes a tiempo completo que hay en la zona, en el pueblo existe una escena cultural alemana bien diferenciada. Unirse a esta escena es más fácil para los semiresidentes que relacionarse con los mallorquines.

«La búsqueda de propiedades también tiene lugar en mundos paralelos». Los posibles compradores del norte de Europa acuden a ella, mientras que los locales suelen ir a las inmobiliarias mallorquinas. Sólo cuando se trata de vender o alquilar, los propietarios mallorquines acuden a Köhler. «Y a menudo buscan específicamente clientes extranjeros. Precisamente porque tienen más poder adquisitivo».

