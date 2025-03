Vox Inca rechaza la apertura de un centro de menores migrantes en el Camí de Can Cànoves

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Inca ha manifestado su oposición a la apertura de un centro para menores extranjeros no acompañados en el Camí de Can Cànoves, promovido por la Fundación SUMA. La portavoz del partido en el consistorio, Fanny Blasco, ha expresado su preocupación por el proyecto, recordando el intento previo de ubicar un centro similar en el Polvorín de Santa Magdalena, que finalmente no se llevó a cabo.

Blasco ha señalado que las instalaciones del futuro centro presentan irregularidades urbanísticas que, según su denuncia, requerirían derribar parte de la infraestructura en la parte trasera del edificio principal. Además, ha pedido al alcalde de Inca, Virgilio Moreno, que actúe en consecuencia, ya que la apertura del centro necesitaría las correspondientes licencias municipales.

Desde VOX también han trasladado la preocupación de los vecinos del Camí de Can Cànoves, quienes, según el partido, temen que la apertura del centro pueda afectar a la tranquilidad de la zona. Blasco ha afirmado que los residentes "disfrutan de una gran tranquilidad" y ha indicado que no quieren que se repitan "situaciones de robos o allanamientos" que, según sostiene, han ocurrido en viviendas cercanas a otros centros de menores en Inca.

El partido ha anunciado que instalará una mesa informativa este viernes 28 de marzo, de 10:00 a 14:00 horas, en la calle Jaume II, frente al hospital San Juan de Dios, para trasladar a los ciudadanos su postura sobre la apertura del centro.