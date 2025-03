La ley de la máquina gana terreno

A pesar de su evidencia y el impacto de una visibilidad imposible de esconder, algunos de los cambios que se producen en fora vila parecen pasar desapercibidos para la opinión pública y apenas son objeto de contestación o repulsa. La ley natural del más fuerte, aquella que en su justa evolución permite el equilibrio de las especies y su hábitat, ha quedado trastocada por otra más agresivas, la de las máquinas que entran en los terrenos y, de la noche a la mañana, los transforman por completo, ya sea con fines urbanos o de vuelco agrícola y ganadero.

El campo mallorquín no está afectado solo por plagas naturales invasoras. Padece también la adulteración de escombros, chatarras y apaños en plástico y metal. Entre Manacor y Felanitx hay hasta autocares estancados y reconvertidos en casetas reñidas con el sentido del buen gusto y la estética. Las visitas de las retroexcavadoras a las tierras forestales causan sin embargo un efecto más irreversible y dañino. El juicio que se celebra estos días contra el conocido empresario Miquel Pascual, por sus intervenciones en los terrenos protegidos de sa Bassa Plana de Llucmajor, son el exponente claro de un modo de obrar que, aún con su espectacularidad, pasa demasiadas veces desapercibido. En este caso concreto, agentes de Medio Ambiente y del Seprona pasaban por allí buscando cebos envenenados y hallaron una máquina arrasando masa forestal.

No conocemos la versión del imputado porque se ha acogido a su derecho a no declarar pero, al margen de las presumibles responsabilidades administrativas y penales, los hechos imputados parecen ofrecer poco margen de discusión. Elobjetivo era plantar viñedos a cualquier coste, medioambiental se entiende. Árboles arrasados, terreno modificado, tortugas muertas, carencia de estudios de impacto ambiental. No se conocen intenciones de restauración del terreno.

Los hechos juzgados se remontan a febrero de 2021 pero las testificales narran otras roturaciones en 2011. Pascual ha pagado incluso por adelantado las sanciones administrativas que se le impusieron. Como si con una multa se arreglara todo, un coste más de la operación.

