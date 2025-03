La plataforma vecinal del Puig de Santa Magdalena se reactiva ante otro posible centro de menores migrantes en Inca

La Plataforma de Vecinos del Puig de Santa Magdalena de Inca ha vuelto a movilizarse ante la sospecha de que se está habilitando una finca situada en este entorno para acoger a menores migrantes no acompañados. Residentes del lugar aseguran haber tenido conocimiento de estos planes -no confirmados aún por ninguna fuente oficial- a través de conversaciones mantenidas con operarios que trabajan en la adecuación del espacio.

Según argumenta la plataforma, esta posible ubicación se habría elegido después de que el Consell de Mallorca descartara el antiguo cuartel del Polvorín, en medio de una gran polémica política y social.

Los vecinos sostienen que la finca presenta diversos inconvenientes, ya que, aseguran, se encuentra en una zona rústica a más de tres kilómetros de un núcleo urbano, con un acceso parcialmente sin asfaltar y tramos en los que no podrían circular vehículos de emergencia.

Además, subrayan que la propiedad está alejada de centros educativos, médicos y asistenciales, y que el trayecto hasta el núcleo urbano más cercano carece de iluminación y aceras.

Incumplimiento de la normativa

Asimismo, la plataforma asegura que este posible emplazamiento incumpliría la normativa europea sobre la ubicación de estos centros, ya que, según arguye, "pretende alejar a los menores de la sociedad donde se pretende integrarlos". También denuncian que la finca cuenta con expedientes de infracción urbanística, lo que podría suponer un obstáculo adicional para su uso como centro de acogida.

"No es de recibo que sean los ciudadanos quienes tengan que denunciar las malas condiciones de las ubicaciones pretendidas", afirman vecinos del lugar, quienes subrayan que no están en contra de los menores migrantes, sino que rechazan que sean acogidos en un sitio que no está debidamente preparado.