Pollença y Alcúdia tendrán mejores conexiones de bus a partir de abril

A partir del martes 1 de abril entran en vigor los nuevos horarios de verano de líneas de la zona norte con un incremento del servicio respecto a los horarios del año pasado. En este sentido, las conexiones de Palma, Inca y sa Pobla, con la bahía de Alcúdia y la zona de Pollença, con las líneas 302 y 301 respectivamente, incorporan nuevas expediciones a primera hora de la mañana. "De este modo se mejora la movilidad con transporte público de los trabajadores de la zona norte", explica el Govern este sábado.

La línea 302 Can Picafort – Palma añade, respecto del año pasado, dos nuevas expediciones en la franja horaria de primera hora de la mañana y una nueva salida desde Palma. De esta manera, entre las 5,39 y las 7,59 horas se contará con seis salidas desde Inca y dos desde Palma en sentido Can Picafort. Este incremento se suma a la mejora que ya tuvo esta línea con la incorporación a principios de marzo de dos servicios a primera hora de la mañana y dos a última hora en el tramo Inca – Can Picafort. Esta línea dispone a partir de abril de una frecuencia de 20 minutos por sentido en las horas punta y servicio desde las 5,39 horas desde Inca hasta la última salida a las 0,05 horas desde Can Picafort, dirigida a la vuelta a casa de los trabajadores de hotelería y restauración.

En la zona de la bahía de Pollença, la línea 301 Port de Pollença – Palma incrementa el servicio añadiendo tres trayectos en sentido Palma y cuatro en sentido Port de Pollença respecto al horario del año pasado. Además, los dos servicios de primera hora de la mañana que durante el invierno solo circulan de lunes a viernes, a partir del martes 1 de abril lo harán durante toda la semana.

La línea 315, que conecta sa Pobla con la bahía de Alcúdia, este año ha adelantado el inicio del servicio respecto del año pasado y ya está en funcionamiento desde el día 1 de marzo.

"Las mejoras que ha introducido el Govern en el servicio de autobús interurbano TIB, mediante la modificación de los contratos de las tres concesiones de bus en Mallorca, para adaptar el servicio a la demanda y al incremento de usuarios de los últimos años —un 20% más durante 2024—, ha permitido una ampliación de la flota de autobuses, una mejora de las rutas actuales y la oferta de todas las líneas Aerotib desde varios municipios al aeropuerto durante todo el año", recuerda el ejecutivo. Dos de las líneas del aeropuerto, A11 y A32, ya están operativas; la línea A42, que une el Pla y la costa de Llevant con el aeropuerto, retoma el servicio el próximo lunes, y la A51, de Campos a Son Sant Joan, se activa el día 1 de abril.