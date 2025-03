Asaja renuncia a alegar contra el decreto que prohíbe la macrogranja de uno de sus asociados en Sineu

La organización agraria Asaja, de la que forma parte la empresa Avícola Son Perot, promotora de la macrogranja de gallinas que estaba proyectada en la finca de Son Venrell de Sineu, ha renunciado a presentar alegaciones contra el decreto ley 1/2025 del Govern que regula la instalación de estos macrocomplejos ganaderos en Mallorca y que imposibilita, de facto, la puesta en marcha del proyecto de Sineu, pensado en principio para 750.000 gallinas. El decreto-ley fija las dimensiones máximas y la ubicación de las granjas intensivas de gallinas en Balears y prohíbe la instalación de nuevas explotaciones o la ampliación de las existentes que superen las 160.000 gallinas.

El plazo para la presentación de alegaciones finaliza a principios de la próxima semana y Asaja ya ha decidido que no presentará ninguna sugerencia para tratar de suavizar una normativa muy restrictiva contra los intereses del sector avícola como el que representa la promotora de la macrogranja. Según ha podido saber este diario, la decisión de Asaja ha generado un gran malestar a Avícola Son Perot, que se siente abandonada por la Organización Profesional Agraria (OPA) a la que pertenece y que, según subrayan las fuentes consultadas, “debería defender los intereses de todos los sectores agrícolas y ganaderos” contra lo que consideran un “ataque directo al sector avícola” por parte del ejecutivo autonómico en un contexto de subida de precios generalizada de los huevos.

La empresa avícola, que ha comprado la finca de Son Venrell de Sineu y que ahora no puede desarrollar la instalación ganadera intensiva que había programado, ha reiterado en diversas ocasiones que el decreto ley aprobado en el Parlament con los votos de PP y Més impide en la práctica la instalación de nuevas granjas o la ampliación de las existentes debido a la obligación de guardar una distancia mínima de 6 kilómetros con respecto a los núcleos urbanos. Avícola Son Perot cree que esta iniciativa legislativa “aboca al sector a la desaparición” y además genera una “desventaja competitiva” para los productores de Balears frente a las importaciones de otras regiones que no tienen estas limitaciones. Por ello, el sector echa en falta una “defensa contundente” por parte de la organización Asaja porque, en caso contrario, creen que los ganaderos avícolas estarán obligados a cerrar o a reducir su producción. En este caso, creen que "la pasividad no es una opción porque está en juego el futuro del sector", y apuntan que Asaja actualmente “parece más preocupada por no incomodar a la Administración que por proteger a quienes dependen de este sector para vivir”. “Es hora de que decida si está con los productores o con quienes los asfixian con normativas injustas”, concluyen las fuentes consultadas.

Por su parte, la citada organización agraria asegura que la decisión de no presentar alegaciones ha sido muy meditada en la junta directiva, integrada por 36 representantes del sector agrícola y ganadero, porque la mayoría cree que todas las noticias generadas en torno a la macrogranja de Sineu, un proyecto que ha topado con una amplia contestación social y sectorial, han dañado la reputación de buena parte del sector. “Creemos que no debemos remover más este asunto porque solo nos ha causado problemas”, explican algunas voces autorizadas de la organización a la que pertenece la promotora de la macrogranja desde hace menos de un año.

Según se desprende de algunos testimonios recogidos por este diario, que prefieren el anonimato, todo el ruido generado en torno al proyecto presentado por Avícola Son Perot no ha sido del agrado de una parte importante del sector ganadero que incluso vería peligrar su continuidad a raíz de esta polémica. Creen que la macrogranja prevista inicialmente estaba totalmente sobredimensionada para un territorio limitado como Mallorca y entienden la oposición popular que ha generado, asumiendo que podría jugar en contra de otras explotaciones que ya están en marcha y que deberían seguir operando sin problemas, según sostienen.

