Asaja y la macrogranja de Sineu: el dilema existencial de una presencia

La cuestión fundamental se sitúa en un estadio previo al de la conveniencia o inoportunidad de presentar recurso contra el decreto que pone coto a las macrogranjas avícolas. Antes de ello debemos preguntarnos qué hace Asaja en Avícola Son Perot y, en consecuencia, cuáles deben los objetivos de una organización profesional agraria de sus características.

No se puede estar en misa y repicando al mismo tiempo. Cada uno a lo suyo. Si Asaja hubiera maniobrado en su momento, desde el seno de la misma empresa, para moderar la expansión de Avícola Son Perot, en Son Vanrell o donde fuere, ahora no sería objeto de decepción por parte de la promotora de la macrogranja ni cuestionada por titulares de explotaciones más pequeñas, porque, claro, no se puede amparar con las mismas alas a unos y a otros. Intentar hacerlo es posibilitar el desplume de todo el sector. Y en estas estamos.

Poco a poco se ha ido incubando un debate interno cálido en el seno de una patronal agraria. Lo ha sido hasta el extremo de que ella misma reconoce que la iniciativa prevista en Son Vanrell, «solo nos ha causado problemas». Serán, en todo caso, los inconvenientes de la definición tardía o la pasividad excesiva sin reparar en que toda incubación tiene una fecha de eclosión insobornable. Al final ha pesado la opción mayoritaria. Mantenerse en público al lado de Son Perot significaba abonar la impopularidad de Asaja y dejar la puerta abierta a la rebelión de otras explotaciones ganaderas más equilibradas con el territorio y las expectativas de producción factible.

Avícola Son Perot se siente abandonada. Mantiene esta impresión porque Asaja adquirió pasaje para un viaje inadecuado. Lo ocurrido aconseja una revisión de objetivos y estrategias de la patronal agraria. Se percibe la falta de equilibrio por parte de casi todos. El director general de Son Perot, Gorka Moreno, ha aprovechado la postura de Donald Tramp, al convertir los huevos en símbolo económico, para concluir que se asfixia la producción avícola local. Trump en los huevos y los pisos de sa Pobla. Ni tanto ni tan poco.

