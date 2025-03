El juez ha reclamado al Ayuntamiento de Selva todo el expediente de la compra de la finca de Caimari

El juzgado de instrucción número 1 de Inca, que ha admitido a trámite la querella del fiscal contra el alcalde, el exsecretario-interventor y un exregidor de Selva al apreciar presuntas irregularidades en la compra de una finca de Caimari en 2020 ya ha solicitado todo el expediente de esta operación al Ayuntamiento de Selva para investigar el caso. Tal y como ha publicado este diario, el magistrado ha imputado a los tres y al menos ha citado a declarar a dos de ellos, el alcalde Joan Rotger y el exsecretario Antoni Ferragut, para el próximo día 16 de junio.

Cabe recordar que la querella presentada por el fiscal anticorrupción Juan Carrau imputa a Rotger y Ferragut los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y tráfico de influencias. El escrito de la fiscalía no citaba al exedil del PP Antoni Femenías, vendedor de la finca Es Tersal al Ayuntamiento, que sin embargo ha sido imputado de oficio por el juzgado de Inca que ha asumido el caso.

El expediente que ha solicitado el juez al Ayuntamiento tenía como finalidad la adquisición de una finca de Caimari para ubicar allí el Centre Etnológico de la localidad, que estaba localizado en la finca municipal de ses Deveres donde ahora se ejecuta el nuevo colegio público. En primera instancia, el Consistorio convocó una subasta pública para obtener un solar adecuado y fijó un precio máximo de 9,79 euros por metro cuadrado. No obstante, esta subasta se declaró desierta y el Ayuntamiento procedió a la adquisición directa de un solar propiedad de Femenías, compañero de partido del alcalde Rotger desde los años 80, pagando 38,45 euros por metro cuadrado, cuatro veces más que el precio máximo que estipulaban las bases iniciales.

La querella del fiscal especifica que los propietarios de la finca Es Tersal guardan relación con el alcalde, ya que Antoni Femenías participaba en las elecciones municipales en la misma lista del alcalde. Asimismo, explica que existe otro antecedente relacionado con el caso de 2020 que está en proceso de investigación en el que el alcalde Joan Rotger ya intentó en 2016 comprar de forma directa la misma finca por 300.000 euros con el objetivo de ubicar el nuevo colegio de Caimari, aunque la operación no llegó a culminarse porque el alcalde fue desalojado del poder por una moción de censura y el nuevo equipo de gobierno progresista no ejecutó la opción de compra ya que legalmente no era posible ubicar el centro educativo en este terreno.

El PSOE observa “paralelismos” con la compra de los solares destinados al futuro colegio de Selva

Durante el pleno de este martes en el Parlament, el diputado socialista Carles Bona preguntó al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, si todavía pensaba que la “mejor opción” para Selva es la construcción de un nuevo colegio en los terrenos que quiere comprar el alcalde Joan Rotger, una operación que, según el PSOE, guarda “paralelismos evidentes” con la compra de la finca de Caimari en 2020 que está investigando un juzgado de Inca.

Bona explicó que el alcalde quiere comprar los terrenos por dos millones de euros, “la mitad del presupuesto de Selva”, y que el caso “plantea muchas dudas” porque “muchos vecinos defienden que la mejor opción es la reforma del colegio es Putxet”.

El conseller Vera respondió que “la mejor opción es devolver la dignidad a la comunidad educativa de Selva y garantizar la seguridad de los alumnos y el personal”, así como “tener las mejores instalaciones posibles en la enseñanza pública, la misma que ustedes (PSOE) defienden con pancartas y desballestan cuando gobiernan”.

En el turno de réplica, el diputado socialista denunció que la Conselleria “no ha sido capaz de presentar ninguna reforma creíble del colegio es Putxet” y añadió que el alcalde Rotger “quiere pagar 90.000 euros por una hectárea de terreno rústico y dos millones por una parcela urbana”, cuando “una hectárea es suficiente para construir una nueva escuela”, por lo que preguntó “qué necesidad hay de comprar estos solares urbanos” que, según una herramienta de “captación automática” estarían valorados en 213.180 euros y “el alcalde quiere pagar diez veces más”. “Ningún terreno urbano de Selva tiene estos precios en el mercado”, concluyó antes de preguntar al conseller “cómo puede asegurar la Conselleria que esta compra no se hace con el mismo enfoque que en el caso investigado por la fiscalía” y si “se han considerado otros solares”.

Vera criticó la “falsa intelectualidad” del diputado y su “desconocimiento total o ignorancia supina” sobre este caso y dio a entender, sin citarlo, que la mejor opción es construir un nuevo colegio en Selva porque, según recordó, la comunidad educativa “denuncia desde 2017 la precaria situación” de es Putxet que el conseller achaca a la gestión del anterior ejecutivo progresista. “Después de ocho años de rodillo es difícil de creer que les importe un poco el colegio de es Putxet”, remató.

