Margalida Llabrés, edil de Fiestas cesada por el alcalde de Consell: «Andreu Isern no cumplió el pacto de turnarnos en la alcaldía»

La regidora socialista del ayuntamiento de Consell Margalida Llabrés, quien ha sido destituida por el alcalde y compañero de partido, Andreu Isern, como responsable del área municipal de Fiestas, aseguró ayer que ambos tenían un acuerdo verbal, no formalizado por escrito, para que ella le relevase en la alcaldía cuando se cumpliera un año y medio de legislatura (esto es, a principios de 2025).

Este relevo se sumaría al acordado con Som Consell a principios de legislatura, para que su número uno, Sonia Daudén, ostentase la vara de mando municipal en el último año del mandato.

Llabrés, quien lleva 14 años como concejal en el Consistorio y quien seguirá como edil aunque sin atribuciones de gobierno, manifestó que, al recordarle este compromiso , se enrareció el clima entre ella e Isern, quien, según esta versión, le llegó a afear que era la «persona más mala del pueblo». La situación desembocó en el cese de Llabrés, por «pérdida de confianza», según las escuetas explicaciones ofrecidas por Isern hasta la fecha.

En declaraciones a este diario, la hasta ahora número dos del Ayuntamiento reconoció que el alcalde tiene derecho a elegir las personas en las cuales delega responsabilidades de gobierno, pero lamentó amargamente las formas que ha empleado el mandatario municipal, un histórico político de la comarca del Raiguer, al dirigirse a ella.

«Respeto fundamental»

«Si él me hubiese dicho que había dejado de quererme políticamente, lo habría entendido, pero el respeto es fundamental», manifestó Llabrés, quien en un comunicado hecho público el pasado sábado por la tarde denunció que había sido objeto de «insultos y amenazas» por parte del alcalde.

Tras asegurar que en sus desencuentros «siempre ha habido testigos» y que incluso su hijo intervino hace semanas para defenderla ante el alcalde, Llabrés afirmó que no tiene previsto iniciar acciones judiciales contra el alcalde por estos hechos. Llabrés defendió con vehemencia su trabajo al frente de sus áreas de gobierno (Promoción económica, Ferias, Mercados y Fiestas) y negó tajantemente que hubiera motivos para su cese: «Nunca he dejado de cumplir mis funciones. He seguido trabajando igual ahora que hace 14 años».

Ausencia en eventos

En referencia a su ausencia en algunos eventos realizados este año, Llabrés recordó que su padre falleció el pasado diciembre y que esa circunstancia, totalmente inesperada, explica que se tuviese que ausentar. Llabrés dijo que no quiere abandonar su acta de concejal y que quiere estar presente en la inauguración del nuevo Ayuntamiento, una obra que, según resaltó, para ella es especial, porque negoció la obtención de fondos europeos. Recordó que, hasta la fecha, sigue siendo la secretaria general de la Agrupación Socialista y que, antes de que estallase toda esta polémica, recibió el respaldo de miembros del partido venidos desde Palma.