Malestar en Felanitx por la falta de agua desde el viernes

Los problemas de abastecimiento de agua potable en el casco urbano de Felanitx desde el pasado viernes han causado un profundo malestar entre los vecinos y vecinas de la localidad del Migjorn, algunos de los cuales han denunciado la situación este lunes a través de este diario. El problema también ha causado un enfrentamiento entre el PSOE en la oposición y el equipo de gobierno PP-El Pi.

El Ayuntamiento explica que las fuertes lluvias del pasado viernes estropearon uno de los motores, provocando que el depósito grande de aguase vaciase y entrase aire en la canalización. Durante todo el fin de semana, operarios municipales han trabajado en la red para tratar de eliminar el aire, la causa por la que se ha perdido presión en el sistema. La institución asegura que “todos los vecinos tienen agua, pero no con la presión suficiente”. Al parecer, los residentes que más padecen la situación son los del centro de la localidad.

El Consistorio informó este pasado domingo que, para paliar la problemática, ponía a disposición de los residentes las instalaciones del polideportivo Guillem Timoner por si alguien quería ir a ducharse, un servicio que estuvo operativo hasta las 21 horas de ayer y que, según las fuentes municipales, fue aprovechado por seis personas.

En este sentido, el grupo municipal socialista ha criticado este lunes la “falta de transparencia y previsión” del Ayuntamiento para solucionar el problema de agua. La portavoz socialista, Gracia González, ha explicado que “desde el viernes muchas familias de Felanitx no tienen agua y la única solución que ha dado el Ayuntamiento es que se puedan duchar en el polideportivo”. A su entender, los vecinos y vecinas “no merecen este trato” por parte del Consistorio, al que acusa de “incapacidad” para gestionar esta problemática y de “esconderse detrás de excusas para no informar a la ciudadanía de lo que sucede realmente”. El PSOE cree que falta un “plan B” para este tipo de situaciones. “Mientras el municipio está sin agua, la alcaldesa se ha dedicado todo el fin de semana a inaugurar cosas, como si la cosa no fuese con ella”, ha denunciado antes de recordar que los problemas de agua vienen del pasado 11 de febrero, cuando el Consistorio publicó que las obras en los depósitos podrían producir cortes de agua. “Han tenido más de un mes para resolver este problema y no han dado ninguna solución real a la ciudadanía”, concluyen los socialistas.

El PP liderado por la alcaldesa Catalina Soler no ha tardado en reaccionar y ha denunciado el “oportunismo político” del PSOE para intentar “sacar rédito político” de la situación. “Estas críticas solo demuestran la falta de conocimiento y responsabilidad del grupo socialista respecto a la gestión municipal”, apunta la alcaldesa, que recuerda que durante los cinco años de gestión socialista “no invirtieron ni un euro para mejorar la red de agua y ahora pretenden dar lecciones”.

Soler ha añadido que el Ayuntamiento “está llevando a cabo las gestiones necesarias para revertir la dejadez de los anteriores gobiernos y garantizar un servicio de agua de calidad para los ciudadanos”. El equipo de gobierno ha convocado una rueda de prensa para este martes para explicar la problemática de la falta de agua.