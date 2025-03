Madò Agustina, una dona valenta i fora rampa

De totes les dones de mitjana edat que circulaven per Santa Margalida als vuitanta i noranta, sempre va destacar madò Agustina de Can Payeras. Forta i decidida, es caracteritzava per vestir calçons, quan aleshores no s’usava tant. De fet, hi pens i no la record mai amb falda o vestit llarg, tot i que segurament qualque dia se’n posava. Entre setmana també em ve al cap amb una bata de color blau fosc, i ulleres amb cordons, que li donaven un aire diferent. Madò Agustina no anava de berbes i sempre per feina.

Menava molts de dies un camió enorme amb remolc tancat, de color ocre o marró, amb unes lletres grosses que per damunt la cabina i els costats posava “Muebles Payeras”, el nom de la seva tenda de la plaça de la Vila. Quan entrava pel carrer, mans al volant, et cridava l’atenció que una quinta de les nostres padrines conduís, i endemés no un cotxe sinó un vehicle gran.

Conservadora, dona d’ordre i d’església, madò Agustina era seriosa però a la vegada feia bromes i tenia bon sentit de l’humor. També va ser avançada de jove, sempre conta que la tragueren defora de la congregació de les Filles de Maria per fer coses mal vistes en aquell temps per a una dona -i que ara fa rialles pensar-hi-, com anar en bicicleta o mobylette.

En lloc d’acovardar-se, ella va continuar amb la consciència ben tranquila. Amb el seu home tenien una de les moltes fusteries que hi va haver al poble, a la cantonada de davant Can Salvador, el seu germà. Un forn que fins fa un parell d’anys va endolcir les vides dels vileros i dels externs, amb el braç de gitano i unes ensaïmades memorables.

Amb un segle d’existència madò Agustina sap bé què és la vida, quins moments són bons i quins tràgics. Va perdre la seva filla, na Maria Payeras -una de les persones més encantadores i honestes d’aquest món, mare den Biel i l’estimada Maria Antònia-, a una edat que no tocava. Ara compleix cent anys sense que vengui de nou a ningú que la conegui. Si hi ha una matriarca d’empenta que hagués d’arribar a aquesta fita, és n’Agustina de Can Payeras. Molts d’anys!