Denuncian un vertido masivo de residuos voluminosos en el torrente de Almadrà

La asociación ecologista Gadma y el Ayuntamiento de Lloseta han expresado este viernes su indignación después de haber descubierto un importante vertido de residuos voluminosos en el lecho del torrente de Almadrà a su paso por el municipio del Raiguer. Sofás, electrodomésticos, bolsas de basuras, neumáticos…todos estos residuos, algunos de ellos contaminantes, han aparecido en el interior del torrente.

La práctica ilegal, un “delito ecológico”, en palabras del portavoz de Gadma, Bernat Fiol, se habría realizado desde el aparcamiento del polígono industrial de Lloseta, donde los autores habrían retirado una de las barreras instaladas precisamente para impedir que se acerquen los vehículos al torrente y habrían descargado numerosos residuos de grandes proporciones directamente desde un camión o una furgoneta al interior del torrente, el de Almadrà, que es una víctima recurrente de estas personas incívicas. Hace unos años, Gadma denunció también un vertido masivo de neumáticos en el mismo punto en el que se ha producido ahora esta nueva ilegalidad.

Además, se da la circunstancia que la zona del vertido está ubicada a escasos veinte metros del parque verde de Lloseta, donde los residentes pueden depositar todo tipo de residuos de forma controlada. “Ya no vale decir que no hay sitio para dejar los residuos, todo el mundo sabe lo que está bien hecho y lo que no lo está”, lamenta Bernat Fiol. Cansado de observar los comportamientos incívicos de una parte de la sociedad, cada vez más frecuentes, el portavoz de Gadma afirma que ha llegado la hora de pedir la instalación de cámaras de videovigilancia que dejen constancia de estos delitos ambientales. “Nunca me ha gustado este sistema, pero es que ya no queda más remedio”, apunta, afectado por la “falta de empatía” de los responsables hacia el patrimonio natural de todos. “No podemos vivir de esta manera, la gente nunca haría una cosa así en su propia casa”, lamenta Fiol, que reclama que estos casos se juzguen por lo penal porque suponen un atentado ambiental.

La asociación Gadma conoce bien la situación de los torrentes de Mallorca y ha reclamado en numerosas ocasiones que las instituciones se impliquen más en la defensa de estos sistemas hídricos que son fundamentales para muchas especies y que de forma frecuente reciben graves impactos como vertidos industriales o la acción de vecinos incívicos sin ningún respeto por la naturaleza. “Los torrentes deben cuidarse y las instituciones miran hacia otro lado”, denuncia. De hecho, el pasado año la entidad y el Ayuntamiento de Lloseta retiraron “cuatro camiones de porquería” del torrente de Almadrà.

Por su parte, la alcaldesa de Lloseta, Angelina Pérez (Més), también ha lamentado este vertido y ha asegurado que el lunes el Ayuntamiento inspeccionará el lugar desde donde se ha cometido la ilegalidad para estudiar qué medidas pueden ponerse en marcha para que no vuelva a repetirse un hecho similar, como la instalación de más barreras para evitar que los vehículos puedan acercarse al torrente de Almadrà.

Pérez admite que lo que más la ha “impresionado” es que el vertido se ha producido a muy poca distancia del parque verde de Lloseta, por lo que no entiende cómo alguien que “carga un sofá a un camión o una furgoneta” prefiere tirarlo en el torrente antes de depositarlo en la zona habilitada para ello. La alcaldesa añade que posiblemente se trate de alguien no empadronado en Lloseta y por ello no puede aprovechar el servicio del parque verde municipal. “Pero es que si este es el caso, en toda la Mancomunitat del Raiguer hay un servicio de recogida domiciliaria de residuos voluminosos, y además también está la opción de llevarlos a Deixalles para ver si se pueden reaprovechar”, señala la regidora de Més.