¿Cuántos vinos podrán degustarse en la Fira del Vi de Pollença?

El celler La Parra del Port de Pollença ha sido el escenario este jueves para presentar la XXII edición de la Fira del Vi de Pollença, que se celebrará los próximos días 10 y 11 de mayo en el claustro de Sant Domingo. La inauguración de la feria se llevará a cabo el 10 de mayo a las 10 horas y permanecerá abierta hasta las 20,30 horas, mientras que el domingo 11 de mayo el horario será de 10 a 14 horas. El precio de entrada será de 15 euros e incluirá un vale de descuento de 5 euros para comprar vino en la misma feria.

Este año está prevista la participación de 37 ‘cellers’ de Mallorca, tres de los cuales por primera vez en Pollença. Todos forman parte de las Denominaciones de Origen Pla i Llevant y Binissalem, así como de la Indicación Geográfica Protegida Vi de la Terra Mallorca. Un año más, no faltará la representación de la DO Montsant, del Priorat, que estará integrada por 20 bodegas. En total, se podrán degustar 250 vinos.

Por otra parte, durante el acto se ha dado a conocer el nombre de la ganadora del concurso que organiza el Ayuntamiento de Pollença para elegir el cartel promocional de la feria. Este año, Malena Vilanova se ha hecho con el premio después de haber presentado un cartel elaborado con acuarela en el que se representa una parra vieja como motivo central.

El Ayuntamiento ha explicado que los puntos fuertes de la Fira del Vi pasan por el contacto directo entre los consumidores y los ‘cellers’. Como es habitual, se habilitará una zona de cata en el exterior del claustro.

Por otra parte, el Ayuntamiento y la Associació Vi Primitiu “seguirán trabajando para hacer realidad el proyecto de hermanamiento con la Fira del Vi de Falset para reforzar todavía más la relación entre los productores de vino de Mallorca y los de la península”, apunta el Consistorio.

Los ‘cellers’ participantes de Mallorca son: Can Vidalet, Ses Talaioles, Son Vich de Superna, Sebastià Pastor, Àngel, Tianna Negre, Blanca Terra, Ca’n Feliu, Es Fangar, Molí d’en Blanc (nueva incorporación), Conde de Suyrot, Macià Batle, Can Axartell, Son Prim, Can Xanet, Nacra (nueva incorporación), José L. Ferrer, Mortitx, Binigrau, Vidal Serra, Pere Seda, Galmés i Ferrer, Son Ramon, Miquel Oliver, Son Juliana, Can Coleto, Vi Rei, Castell Miquel, Taujana, Karretània, Ses Rotes, Butxet, Son Antem (nueva incorporación), D’Alt Turó, Canyelles i Batle, Mesquida Mora i Can Majoral.

Además del programa de actos, también se celebrarán una serie de actividades paralelas durante los días previos. Por un lado, el viernes día 9 de mayo, en la carpa del exterior del claustro de Sant Domingo se celebrará un acto de bienvenida a los representantes de Falset y de la DO Montsant con un concierto a cargo de Jazz MG Quartet. Por otro lado, el jueves día 15 de mayo, en el salón del Real Club Náutico del Port de Pollença tendrá lugar una mesa redonda con la participación de la DO Pla i Llevant, la DO Binissalem y la IGP Vi de la Terra Mallorca, moderada por el secretario de Vi Primitiu, Guillem Vicens. Por último, los dos días de feria, 10 y 11 de mayo, se llevarán a cabo una serie de catas comentadas en la carpa del exterior del claustro.

En la presentación, el concejal de Ferias e Impulso Económico, Antoni Cànaves, y el alcalde de Pollença, Martí March, en representación del Ayuntamiento, han destacado que esta nueva edición de la feria “ya demuestra su consolidación" y que "es una fecha ineludible en el municipio durante la primavera”. Además, han afirmado que “es un muy buen sitio para apreciar la calidad del trabajo de las bodegas de proximidad, tanto las locales como los de otras partes de Mallorca".